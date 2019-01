Etter Apples resultatvarsel har ikke bare selskapets egen verdi rast, men både valuta- og finansmarkedene generelt er berørt. Er Apple kanarifuglen i gruven? Står vestlige selskaper overfor et giftig økonomisk miljø, i konkurranse med et ambisiøst Kina?

Apple har hatt fallende inntekter fra det kinesiske markedet en stund allerede. I 2014 utgjorde Kina 22 prosent av inntektene for selskapet, mens siste tall fra i fjor viste en andel på 18 prosent. Apples høye priser er en viktig årsak til fallet. Der det tidligere var stor forskjell på Iphone og deres kinesiske konkurrenter, er det nå kommet flere kopier – nærmest kloner – av Iphone i Kina. Til en lavere pris.

Feilprising ikke hele forklaringen

Men feilprising er ikke hele forklaringen. Kinesisk politikk er en del av utfordringen. For eksempel er Apple presset til å stoppe VPN-apper i App Store. Det har kundene reagert svært negativt på, siden VPN gjør det mulig for kinesiske borgere å slippe unna myndighetenes nettsensur.

Det større bildet er likevel Kinas ambisjoner om å bli verdens innovative supermakt, som strategien Made in China 2025 viser. Kinas økonomi skal ikke bare vokse slik den har gjort til nå, ved å ta igjen Vesten. Kina skal selv innovere, og det skal skje med en kombinasjon av investeringer og reguleringer.

Kina satser stort

Veksten i tidligfaseinvesteringer viser at de mener alvor. På to år har Kinas ventureinvesteringer nær doblet seg. I fjor var Kinas venturekapitalinvesteringer på 70.8 milliarder dollar, kun 5 prosent bak USA. Til sammenligning lå Europa 76 prosent bak USA. Kina har identifisert satsingsområder som, både hver for seg og tilsammen, har en redefinerende makt på samfunnet vi lever i. Roboter, førerløse fartøy og bioteknologi er utpekt. Og Kina gjør betydelige fremskritt innen alle.

Allerede i 2016 hadde Kina 35 prosent av verdens patentsøknader innen robotteknologi, og de investerer 10 milliarder dollar i feltet, hvert år. Når det gjelder selvkjøringsteknologi har kinesiske Baidu opprettet et helt økosystem, hvor også utenlandske partnere er med. Baidu har mer enn 10.000 utviklere på sin plattform. Innen bioteknologi er også tallene store. Kinesere investerte 1.4 milliard dollar i amerikanske biotek-selskaper i fjor. Det er 40 prosent av den totale kapitalen disse selskapene mottok.

«Strategisk reregulering»

Kinesiske myndigheter bedriver det vi kan kalle «strategisk re-regulering». Da Kina trådte inn i WTO i 2001, halverte de tollsatsene. I 2016 hadde satsene krøpet opp igjen med 20 prosent, og de ligger på et mye høyere nivå enn i USA og Europa. Videre gis statlige bedrifter fordeler i kredittmarkedet, og statens innflytelse på private bedrifter øker. Denne strategiske rereguleringen forsterkes av utviklingen av 5G-nettet.

5G-nettet vil bli en langt større endringsdriver enn 4G og de foregående mobilgenerasjonene. Ikke bare leverer det langt raskere mobilnett, men det muliggjør også en lang rekke nye teknologier og industrielle anvendelser. Ett eksempel er nettopp selvkjørende biler. Kina forventes å ha kommersialisert 5G allerede i 2020. Det er fem år før USA og EU.

Sentralstyring hemmer fornyelse

Er Apple kanarifuglen som viser at vi står ved et tidsskille? Vil den økonomiske modellen i de liberale demokratiene spille fallitt mot et stadig mer autokratisk Kina? Kanskje ikke. 50-tallets Sovjet hadde også fremragende vekst. Regimets påstander om at de snarlig ville forbigå Vesten viste seg å være spektakulært gale.

Sentralstyring gjør det vanskeligere å fornye seg selv. Historisk har det vist seg uegnet til å fostre innovasjon over tid. USA har gode forutsetninger til selv å skape innovasjon og ny produktivitetsvekst ved hjelp av roboter og kunstig intelligens. Spørsmålet er hva vi gjør i Europa.

