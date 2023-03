Fjern denne villedende reklamen, DNB!

02.03.2023 22:00

Artikkelforfatteren er kritisk til DNBs kampanje.

En advarsel til andre unge og håpefulle som har sett den siste DNB-kampanjen «Ung-milliarden»:

Reklamefilmen viser en ung jente som står i kø utenfor utestedet «Boligmarkedet». Den bryske dørvakten stopper henne og vil vite hvordan «formuen er», og hvor mye hun tjener. Hun svarer at hun ikke har noen formue og «tjener som folk flest». Dermed slipper hun ikke inn.

Heldigvis vet DNB råd: «For å hjelpe flere unge inn i boligmarkedet vil vi låne ut 1 milliard pr. halvår i år til unge som ikke har nok egenkapital eller muligheten til hjelp fra foreldre – dette kaller vi ’Ung-milliarden’.»

Så flott, tenkte jeg. Jeg må jo være midt i målgruppen! Så jeg ringte banken.

Virkelighetens «dørvakt» kunne fortelle meg at «lønn som folk flest» var minst 50.000 kroner i måneden, og at man må ha hatt denne lønnen i flere år. I tillegg kan man ikke ha studielån. Et alternativ var om jeg kunne hoste opp 1,6 millioner i egenkapital for å kjøpe en leilighet til 4 millioner.

Konklusjonen var enkel: Innen jeg kvalifiserer meg for «ung-milliarden», er jeg ikke lenger ung. Og de som kvalifiserer seg, er de samme som alltid får lån – de som har penger fra før. Kanskje et bedre navn på kampanjen ville vært «Ung-milliardæren»?

Så DNB, hvis dere virkelig bryr dere om unge med lønn som folk flest og uten formue: Fjern denne villedende reklamen.