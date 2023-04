Store system gjer menneske små

Innbyggarane i små kommunar er meir fornøgde med barnehagar, skular, sjukeheimar og heimetenester enn innbyggarar i større kommunar. Likevel går Aftenposten i sin leiarartikkel 8. april inn for å legge ned norske kommunar med tvang for å gjere dei større.

Store system kan gjere menneske små. Ingen drøymer om å sende ungane sine i verdas største barnehage eller å bu på verdas største gamleheim. Tvert imot. Det er innbyggarane i dei minste kommunane som er mest fornøgd med dei teneste mange av oss ser på som dei viktigaste for kvardagen. I tillegg viser tal frå lokalvalsundersøkinga at innbyggarar i små kommunar er meir fornøgde med mogelegheitene for å påverka samfunnet, og valdeltakinga er også størst i dei minste kommunane.

Aftenposten argumenterer med anbefalingane til Generalistkommuneutvalet og overser glatt utvalet sine anbefalingar om meir og tettare interkommunalt samarbeid, mindre statleg detaljstyring, at kommunane må ha ein tilstrekkeleg økonomi, meir innovasjon og meir tilrettelegging frå staten si side. Dette er viktige område.

Regjeringa arbeider kvar dag for å utvikle norske kommunar til det beste for innbyggarar i heile landet, mellom anna gjennom frikommuneforsøk og auka samarbeid mellom distriktskommunar gjennom bygdevekstavtalar. Mindre einingar og nærleik er ein suksess for viktige kvardagstenester og lokaldemokratiet. Difor er Aftenposten si formaning og Høgre sin plan for statleg styrt nedlegging av kommunar uaktuell for regjeringa. Vi jobbar for lokaldemokrati med meir nærleik, med tenester nær folk over heile Noreg.

Sigbjørn Gjelsvik, kommunal- og distriktsminister (Sp)