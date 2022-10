Det er mange steder å sitte i Nasjonalmuseet

Debattredaksjonen

Nå nettopp

Vi ønsker alle hjertelig velkommen i Nasjonalmuseet, også de med behov for et sted å hvile beina, skriver Jon Geir Placht.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er mange steder å sitte i Nasjonalmuseet

I et innlegg i Aftenposten 6. oktober skriver pensjonist Knut E. Øvregaard om sitt besøk i Nasjonalmuseet. Han forteller at han ikke hadde funnet noen steder å sette seg ned i museet. Det er vi lei oss for å høre.

I utviklingen av det nye Nasjonalmuseet har vi vært opptatt av at det må være mange steder å sette seg ned i et så stort museum som vårt. Derfor har vi benker i over halvparten av våre 90 utstillingssaler. Det er også sitteplasser i Vestibylen, garderobeområdet og i Salongen som er «pauseområdet» i andre etasje. I Lyshallen, der den midlertidige åpningsutstillingen «Jeg kaller det kunst» ble vist frem til 11. september, var det også flere sitteplasser. Vi skal alltid sørge for at det er steder å sitte også i de midlertidige utstillingene. I noen områder kan det være færre sitteplasser, og noen av dem er kanskje ikke alltid like enkle å se. Da kan man ta kontakt med en av museumsvertene våre, som gjerne hjelper til.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen i Nasjonalmuseet, også de med behov for et sted å hvile beina!

Jon Geir Placht, prosjektdirektør for bygg og brukerutstyr i Nasjonalmuseet