Civitas leder Kristin Clemet tar til orde for mangfold i velferdsproduksjonen (Aftenposten, 20. august). Hun løfter problemstillinger som private ideelle aktører står i. Hun kunne vært mer presis i sin omtale av ideelle aktører. Velferdstjenestene styrkes ikke av å eliminere nyansene mellom ideelle og kommersielle aktører.

Ideelle aktører har vært samarbeidspartnere med det offentlige og pådrivere for utvikling av velferd fra før velferdsstaten ble født, uten egennytte og økonomisk utbytte. Ved flere tilfeller har ideelle aktører også stilt sine ressurser til rådighet for å avhjelpe myndighetene på kort varsel.

Det er lite presist, slik Clemet gjør, å hevde at kommersielle ofte kan drifte ideelt, eller at ideelle ofte drifter kommersielt. I våre sektorer regulerer det offentlige bruken av tilskudd strengt, slik at midlene skal gå til formålet.

Vår bransjestandard som ideelle aktører kan slutte seg til, skal sikre kvalitet og åpenhet om bruk av offentlige midler. Ideelle må ha rimelige marginer eller overskudd for å håndtere risiko og sikre utvikling, men tar likevel ikke ut utbytte – alt går tilbake til formålet. Ideelle har heller ikke mulighet for å hente inn kapital for investeringer og utvikling.

Stortinget har vedtatt ambisiøse vekstmål for ideelle, og våre medlemmer er klare til å levere. Det kan oppfylles ved at det i større grad gis forutsigbare rammevilkår som tar hensyn til forutsetningene for ideell virksomhet. Bruken av reserverte anbud for ideelle er ett virkemiddel. Å sette krav til offentlig like arbeidsvilkår, noe ideelle etterstreber, kan være et annet.

Virke er enig med Clemet i at mangfoldet i tjenestene er viktig. Dessverre er pressede marginer blitt dagligdagse, med høy vekting av økonomi foran kvalitet og innovasjon. Vi er bekymret for at ubalansen i velferdstjenesten vil forsterke seg om ikke ideelle driftere av velferdstjenester verdsettes bedre og gis kompensasjon for økte utgifter.

Ingunn Moser, styreleder, Virke ideell og frivillighet og adm.dir., stiftelsen Diakonhjemmet

Erik Eide, bransjedirektør, Virke ideell og frivillighet