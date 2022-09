Hva har Saudi-Arabias tidligere justisminister i Aftenpostens meningsspalter å gjøre?

Julie Dahle Fagskribent, Human Rights Service

Hege Storhaug Informasjonsleder, Human Rights Service

Aftenposten nevner ikke at Mohammed Al Issa (bildet) er tidligere justisminister i Saudi-Arabia, og at MWL finansieres via saudiarabiske myndigheter, påpeker innleggsforfatterne.

Om Aftenposten ønsker å være mikrofonstativ for fake news, klarer avisen det godt ved å sette Mohammed Al Issas ord på trykk.

Mohammed Al Issa skrev i Aftenposten 1. september at «islams historiske fokus på mental helse og velferd» må revitaliseres i møte med muslimers psykiske lidelser. Issa signerer som generalsekretær i Muslim World League (MWL) uten at Aftenposten nevner at han er tidligere justisminister i Saudi-Arabia, og at MWL finansieres via saudiarabiske myndigheter.

«Muslimer kan vegre seg for å ta opp temaet psykiske lidelser», skriver Issa om reaksjonene etter terroren i Oslo 25. juni. «Islam oppfordrer ikke til vold», fastslår han. Om Aftenposten ønsker å være mikrofonstativ for fake news, klarer avisen det godt ved å sette disse ordene på trykk.

Ikke troverdig

Dagbladet avslørte at MWL ga 12,8 millioner kroner til stiftelsen Dialog for fred, hvorav 1,4 millioner skal ha gått til eksstatsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) personlig og 5,4 millioner til hans Oslosenter.

Saudi-Arabia-ekspert Ina Tin advarte om at «norske politikere som mottar finansiell støtte fra Muslim World League, må være klar over at de risikerer å fungere som en brikke i Saudi-Arabias imagebygging». Det samme rådet gjelder trolig norske aviser.

– Det er også godt kjent at Saudi-Arabia har et svært problematisk rulleblad når det gjelder respekt for menneskerettigheter. Det handler om mangel på ytringsfrihet, omfattende bruk av tortur og dødsstraff, urettferdige rettsprosesser, diskriminering av kvinner og knebling av kvinneaktivister, for å nevne noe, sa Tin til Dagbladet.

Issa har vært justis-, altså shariaminister, i regimet før han ble «fred- og dialogmann». MWL har ikke fordømt terroren i Norge i sommer på sine nettsider. Brenning av koranen i Sverige har de derimot fordømt som «barbarisk hat».

Issas bekymring for muslimer med dårlig psykisk helse i Norge er ikke troverdig. Saudiarabisk wahhabisme praktiserer tortur av fanger, horrible rettsprosesser og dødsstraff for blant annet frafall og homofili. Ingen vold? Nei, kanskje ikke dersom du totalt underkaster deg.