En halvtime sol eller sårt tiltrengte boliger?

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (bildet) hadde noen kloke refleksjoner vi håper blir omsatt til praktisk politikk, skriver innleggsforfatteren.

Vi vil bygge 90 leiligheter. Det har vist seg vanskeligere å få til enn vi trodde.

02.04.2023 20:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

5. februar skrev Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) en kommentar i Aftenposten. Hovedbudskapet hans var at vi må tåle noen negative konsekvenser for dem som allerede bor i byen, hvis vi skal kunne bygge flere boliger. Vi må tåle naboer og støy fra trikker og busser. Politikerne må skuffe noen innbyggere. Alle fakkeltog kan ikke få gjennomslag.

Det er kloke refleksjoner vi håper blir omsatt til praktisk politikk.

Veldig vanskelig å få til

Vi i Neptune Properties skal utvikle Låveveien 70, som i dag er en gammel bensinstasjon. Vi vil bygge 90 leiligheter og servicetilbud i bydel Østensjø. Her er det bygget lite sammenlignet med i andre bydeler. Men det har vist seg vanskeligere å få til enn vi trodde.

Saken var til behandling i Oslo bystyre første gang i juni 2019. Da var planforslaget på nesten 10.000 m², hvorav 2200 m² skulle være avsatt til handel.

Planforslaget ble anbefalt vedtatt av Plan- og bygningsetaten (PBE). Et samlet byråd med Ap, SV og MDG var positive og anbefalte det for bystyret. Men bystyret gikk mot byrådets innstilling og sendte saken tilbake til PBE med beskjed om å ta ut handelsarealene og å «se på» høydene.

Har revidert, men byrådet er mot

Nå har vi i snart fire år jobbet med å revidere planforslaget etter innspillene.

Høydene er redusert, slik bystyret ville.

Handelsarealene er tatt ut, slik bystyret ville.

Utnyttelsen er redusert med 1500 kvadratmeter, samtidig som over 13 millioner kroner har påløpt i renter og reguleringskostnader.

Vi har gjort det vi kan for å oppfylle bystyrets ønske. Likevel har PBE foreslått et eget alternativ – et alternativ som er tre etasjer lavere og 2400 kvadratmeter mindre enn det de selv anbefalte i 2019.

Og byrådet har anbefalt byutviklingsutvalget å gå for PBEs alternativ.

Overraskende begrunnelse

Hovedbegrunnelsen er at en felles parkeringsplass, og balkongene til to leiligheter, mister sol mellom kl. 17.30 og 18.00 1. mai.

Dette er en overraskende begrunnelse, og vi er bekymret for hvilken presedens en slik begrunnelse vil gi.

Hvis vi ikke tåler en halvtime mindre med sol, er det svært få steder det er mulig å bygge boliger i Oslo. I dag vil de aller fleste nye fortettingsprosjekter i Oslo gi endrede sol- eller lysforhold eller utsyn for nærliggende bebyggelse.

Selvsagt er sollys viktig, og vi skal tilstrebe så mye dagslys og sollys som mulig i våre prosjekter. Men det må finnes en balanse. Vi bor i en hovedstad, og absolutt alle vil ikke alltid bli fornøyde.

Begrunnelsen er også overraskende fordi så beskjedne konsekvenser for naboer som i dette tilfellet ikke vektlegges i sammenlignbare plansaker. Ei heller ved klagesaksbehandlingen i byggesaker.

Både kommunen og statsforvalteren uttaler jevnlig at langt større tap av sol og utsikt er noe naboer må tåle i en by som Oslo.

Hvis vi ikke tåler å miste noe, blir resultatet alvorlig

I praksis får det negative konsekvenser for Oslo.

Vi får regulert færre sårt tiltrengte boliger. Det reduserer muligheten til samarbeid med for eksempel Oslobolig. Oslobolig er byrådets prestisjeprosjekt for boligbygging innenfor tredje boligsektor og skal bidra til at flere med helt vanlig inntekt skal kunne eie egen bolig.

Med en reduksjon i utnyttelsen på over 20 prosent er det rett og slett ikke penger igjen til å tilby en inngangsbillett til boligmarkedet gjennom Oslobolig.

15 leiligheter høres kanskje lite ut, men hvis alle boligprosjekter i Oslo skal barberes med 20 prosent for å gi alle naboer uendrede solforhold og utsyn, blir det umulig å nå de målene politikerne selv har satt seg.

Hvis vi ikke tåler å miste noe som helst, vil resultatet bli at politikerne i stedet må håndtere en alvorlig boligmangel i Oslo.

Vi håper politikerne innser i tide hva de er i ferd med å gjøre.