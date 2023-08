Skolestart markerer inngangen til livets prestasjonsarena

Betyr det noe at jeg sier at det ikke er viktig å være flink, når jeg ikke kan godta dette for meg selv? spør Ida Kathrine Gravensteen. Vis mer

Jeg jobber mot arvesynden. Flinkhetskravet skal ikke gjelde for mine unger.

Publisert: 13.08.2023

Min førstefødte begynner snart på skolen. Skolesekken er klar, og de mentale forberedelsene har vært i sving lenge. Han grugleder seg, sier han. Og ærlig talt gjør jeg det også. For hva om han blir skuffet eller havner utenfor? Hva om han opplever at han ikke er god nok?

Kravene er skjerpet siden jeg vokste opp. Suksess forventes på alle arenaer, ikke minst i skolen. Flere uttrykker bekymring for en testkultur og et prestasjonspress som påvirker selv småskolebarna negativt.

Fra 1990-tallet har selvrapporterte psykiske plager og diagnoser hos barn og unge gradvis økt. I 2020 ble omtrent 10 prosent registrert med en slik diagnose i primærhelsetjenesten. Har trenden sammenheng med hvor besatte mange er blitt av å være flinke?

Flinkhetskravet

Å være flink er også sentralt i min egen identitet, uten at jeg kan skylde på foreldrene mine. Mens klassekamerater tjente penger på gode prøver, fikk jeg beskjed om å roe ned. Det fungerte ikke.

Over tid har jeg lært å trives med å være en faginteressert nerd og eie mine egne ambisjoner, men jeg kan aldri puste helt ut. Når et mål er nådd, dukker det opp et nytt. Jeg er ikke alene om dette.

Inspirert av foreldrene mine jobber jeg mot arvesynden. Flinkhetskravet skal ikke gjelde for mine unger.

Jeg er enig med eksperter som mener at barn bør få være barn så lenge som mulig. Fører tidlig skolestart til at barndommen begrenses, heller enn å lette overgangen fra barnehage til skole?

Min skolestarter er gutt og født sent på året, noe som ifølge statistikken kan by på problemer. Hvor tilpasset er skolen når de yngste i klassen har 80 prosent høyere sannsynlighet for å bli medisinert mot ADHD?

Ikke i et vakuum

Som foreldre har vi bevisst unngått tidlig skoleopplæring og organiserte fritidsaktiviteter. Målet er å dempe hverdagsstresset og la gutten vår oppnå mestring gjennom egne interesser og mye frilek.

Bokstavtrening fikk vente til han selv kom hjem og kunne skrive navnet sitt. Vi har ikke presset ham til fotball- og langrennstreninger som han ikke har vært motivert for.

Likevel lever vi ikke i et vakuum. Mange fem-seksåringer har både to og tre fritidsaktiviteter i uken på toppen av engelsk til frokost og piano til kvelds.

Jeg begynner å tvile. Vil vår tilnærming føre til at han senker skuldrene, eller at havner på etterskudd? Vil han stå på sidelinjen når de andre spiller fotball i friminuttene, eller streve hardere for å holde tritt med klassekameratene?

Sitter langt inne

I mulighetslandet Norge ligger listen høyt. Overalt måler folk sin verdi i prestasjoner. Lønnen, huset, kroppen, merket i Birken, antall følgere på Instagram.

Selv er jeg heller ikke et godt forbilde. Betyr det noe at jeg sier at det ikke er viktig å være flink, når jeg ikke kan godta dette for meg selv? Hva hjelper det å påpeke at karakterer bare er tall, når bekjente legger ut barnas vitnemål på Facebook?

Ønsket om at barna skal lykkes, er velment. Stoltheten når de presterer på fotballbanen eller får toppkarakterer, reflekterer trygghet. Men vellykkethet er ikke ensbetydende med livslykke. Tvert imot kan prestasjonsjaget gjøre enkelte temmelig ulykkelige.

Vi fortsetter å gruglede oss til skolestart. På Aktivitetskolen (Skolefritidsordningen) har vi møtt omsorgsfulle voksne som gir håp om at vår førsteklassing fortsatt kan være seg selv. Selv må jeg øve på å skru ned forventningene og bry meg mindre om hva andre tenker, for DET har jeg lyst til å lære ungene mine.

Men her jeg sitter og skriver, innser jeg at det kan bli vanskelig. Det sitter langt inne å være mindre flink.