Vi må heller lære barna å lese med kritiske briller

21.02.2023 13:58

«Tykk» og «stygg» blir «enorm» og «ekkel». Det er noen av endringene som gjøres i de nye utgavene av bøkene til Roald Dahl.

La elevene selv, ikke forlagene, omskrive enkelte støtende ord.

Roald Dahls bøker skal endres for krenkende språk. Hva med heller å lære barn og ungdommer å lese med kritiske briller?

Jeg ser den, at det er uheldig at Dahl beskrev mange av «de slemmes» utseende på en negativ måte. Men skal vi «lyve» for nye lesere ved å endre ord for å unngå diskriminerende språk i dagens samfunn? Er det løsningen? Jeg mener heller vi burde gjøre leserne bevisste på at tidligere forfattere også burde få kritikk, i stedet for å la dem tro at de var perfekte i sitt språk. En oppgave for elever kan for eksempel være å få elevene selv, ikke forlagene, til å omskrive enkelte ord, fraser eller setninger som er støtende i ei bok, og derav bli mer bevisste i selv å bruke inkluderende språk.

Jeg tror uansett ikke det er Roald Dahl eller andre tidligere forfattere som skal ta hovedskylden for diskriminering i samfunnet. For jeg tror mange er enige i at vi burde lære barn og ungdom hvordan de kan bli glad i å lese mer av slik litteratur. Ja, som for eksempel Dahls. Usensurert.

Jeg tror de kommer over langt mindre støtende språk der enn det de møter i sosiale medier.