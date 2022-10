Er diskusjonen om covid-19-virusets opprinnelse avsluttet? Nei, langt ifra.

Stig S. Frøland Professor i medisin

Hvordan oppsto covid-19-viruset? Forskere er uenige.

Sviktende forskningsjournalistikk fra Aftenposten og NRK.

I NRK Dagsrevyen ble det 11. oktober arrow-outward-link fastslått at en forskergruppe nå hadde vist at covid 19-viruset skyldtes overføring fra dyr og ikke stammet fra et laboratorium. Dagen etter brakte Aftenposten en NTB-melding med tittelen: «Forskere fastslår at covid-19 kom fra dyr.»

Den vanlige TV-seer og avisleser får med disse meldingene et klart inntrykk av at den langvarige, opphetede diskusjonen om covid-19-virusets opprinnelse nå er avsluttet. Dette er langt fra tilfellet. De to nevnte medieinnslagene henviser til en rapport som nettopp er publisert i tidsskriftet PNAS arrow-outward-link . Den stammer fra en gruppe som kaller seg «Independent Task Force on covid-19 and other Pandemics: Origins, Prevention and Response».

Rapporten er resultat av en litteraturgjennomgang og bringer ingen nye data om virusopprinnelsen. Rapporten innrømmer at «en laboratorielekkasje ikke kan utelukkes». Samtidig konkluderer den med at en «naturlig» opprinnelse for viruset er overveiende sannsynlig. Rapporten må ses som et nytt partsinnlegg fra forskere som allerede tidligere har tatt standpunkt i debatten. Den har allerede vært gjenstand for sterk kritikk arrow-outward-link fra andre forskere.

Omtrent samtidig med den «uavhengige» rapporten kom en fyldig rapport arrow-outward-link i The Lancet fra «The Lancet covid-19 Commission». I tillegg til en omfattende analyse av ulike aspekter ved pandemien konkluderer rapporten med at virusets opprinnelse fortsatt er ukjent, og at både «naturlig» opprinnelse og laboratorie-lekkasje er plausible hypoteser som krever videre «objektiv, uavhengig, transparent» forskning.

NRK og Aftenposten presenterte «nyheten» om covid-19-virusets opprinnelse uten å innhente bakgrunnsopplysninger eller ekspertuttalelser. Det illustrerer på ny norske mediers sviktende forskningsjournalistikk.