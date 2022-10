Kvaliteten i barnevernet kommer først

Kjersti Toppe Barne- og familieminister (Sp)

I dag 19:15

Vårt felles, offentlige barnevern må få kompetanse og kapasitet til å ta seg av barna med størst behov og risiko, skriver barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Dette handler ikke om ideologi. Det handler om barn i krise.

Kommentator Therese Sollien (20. oktober) og Aftenpostens lederartikkel (21. oktober) kritiserer regjeringens mål om gradvis å fase ut store kommersielle aktører i norsk barnevern. De mener det kun handler om ideologi, og at målet er satt uten å vite om offentlige tjenester kan leveres til en lavere pris.

Men dette handler ikke om ideologi. Det handler om barn. Barn i krise. Barn som staten har tatt over omsorgsansvaret for. Barn med stor risiko for å ikke klare seg om de ikke får riktig hjelp og omsorg.

I dag har ikke det offentlige barnevernet kapasitet eller kompetanse til å ta seg av disse barna. Private kommersielle tilbydere står for størstedelen av tilbudet til barna med de største og mest alvorlige utfordringene.

Situasjonen er et resultat av en villet politikk for økt privatisering av barnevernet gjennom utstrakt bruk av anbud og konkurranseutsetting. Ap/Sp-regjeringen vil bort fra dette.

Vårt felles, offentlige barnevern må få kompetanse og kapasitet til å ta seg av barna med størst behov og risiko. Slik kan barn i barnevernet få betre helsehjelp og oppleve færre flyttinger.

Å tro at dette bare handler om å styrke statens innkjøpskompetanse, blir feil. Å privatisere barnevernstilbudet til barn i akutte kriser blir som om vi skulle privatisere akuttmottakene våre på offentlige sykehus.

Regjeringen har ikke satt et konkret årstall for når utfasing av store kommersielle tilbydere skal være gjennomført. Men omleggingen er allerede startet og skal skje gradvis for å ta vare på barna dette gjelder. Kapasiteten i offentlige og ideelle tilbud må bygges opp før kommersielle plasser kan fases ut. Vi skal først sikre offentlig drift av akuttplasser og høyrisikoplasser for barn med psykisk sykdom, rusproblematikk og/eller adferdsutfordringer.

Ap/Sp- regjeringen mener at historien har vist at barneverntjenester er så komplekst å sette på anbud, at det fører til mindre helhetlige og stabile tilbud for barna det gjelder.

Dette er noe som også Velferdstjenesteutvalget pekte på. I barnevernet foregår det også myndighetsutøvelse og tvang, og da er det helt naturlig og rett at det offentlige er drivere av tjenestene, ikke bare innkjøpere.