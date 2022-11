Vi er to søstre med ADHD. Vi finner anmeldelsen av Herman Flesvigs bok problematisk.

Gina Kornelia Bruun Torvik Helseteknolog

Anna Benedicte Bruun Torvik Konsulent

2. nov. 2022 12:34 Sist oppdatert nå nettopp

Herman Flesvig og Erlend Loe har samarbeidet om boken «Herman – Historier fra en udiagnostisert oppvekst».

Boken kan fungere som en samtalestarter rundt «dem som er annerledes».

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

I Aftenposten 28. oktober anmelder Guri Fjeldberg skuespiller Herman Flesvig og forfatter Erlend Loes bok «Herman – Historier fra en udiagnostisert oppvekst». Vi er to søstre, begge med ADHD, som finner anmeldelsen problematisk.

Fjellberg stiller spørsmål om økt tid mellom stimuli og respons som følge av medisinering «bare er uvant» og ikke nødvendigvis dumt. Videre synser hun om at de fleste med ADHD opplever de raske tankene som et handikap.

Synsingen begrunnes med at 5 prosent av voksne med ADHD oppgir høy tilfredshet med livet sammenlignet med resten av befolkningen (24 prosent). Det er en frekk kobling å trekke uten mer kontekst om personer med ADHD-diagnose blant voksne i Norge.

Anmelderens innspill oppleves som kontekstløst og påstående, noe som ikke kler anmeldelsen. Bokens mangfoldige innhold rettferdiggjør ikke å bruke en tredjedel av anmeldelsen på å kritisere Flesvig som medisinskeptiker. Det fremstår heller som en usympatisk og gammeldags skepsis til å fremelske adferd som «ikke passer inn» i samfunnet ellers.

Vi tror samfunnet vil bevege seg i rett retning om man tillater spontane og kreative mennesker å «passe inn». Fjeldberg avslutter med å kritisere Flesvig for å underbygge «den irriterende kunstnermyten om at geniene blant oss gjør best i å ture frem».

Her mangler en utdypning av problemet med å være frempå, spontan og kreativ som følge av ADHD. Boken gir et helhetlig og gjenkjennbart innblikk i en oppvekst som udiagnostisert barn med ADHD. Latteren og tårene satt løst for Herman som går ned skolekorridoren med leksikon for å virke smart. Like gjenkjennelig var det å lese hvordan han tolket beskjeden om å «lese leksa to ganger»: Det det, var var, en en, gang gang.

Boken anbefales for både barn og voksne, med eller uten ADHD. Den er morsom, men enda viktigere: Den kan fungere som samtalestarter rundt «dem som er annerledes».