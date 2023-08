Partiene må gjøre en grundigere jobb

Det har vært for mange skandaler i norsk politikk.

I en diskusjon på Facebook leste jeg at «politiske partier bør lære av bedrifter som de siste årene er blitt mye flinkere til å hindre at feil folk klatrer til lederposisjoner, gjennom systematisk evaluering, poengsystemer og lignende».

Vi må kunne forvente at partiene gjør en grundigere jobb: De bør styrke sin kompetanse på rekruttering for å sikre at alle som innstilles til verv, er egnet. Det bør innføres regler om at valgkomiteenes innstillinger skal offentliggjøres i god tid før møtene som foretar valget, og det bør settes en frist en god stund før valgmøtet for å fremme forslag til endringer. Det vil skape større åpenhet i prosessen, gjøre det vanskeligere med kupp og at noen vinner en votering på en ren stemningsbølge.

Politiske verv er blant landets viktigste lederstillinger. Det er på høy tid med en debatt om hvordan rekrutteringen foregår.

Yngve Brox