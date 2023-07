Koranbrenning og andre dumheter

Koraner brennes i Stockholm og København. Enkeltpersonene som står bak, får motvillig tillatelse. Slik er det i et demokrati. Bagdad skal ikke bestemme om vi skal tillate koranbrenning eller andre dumheter.

Fordelen med demokrati er at vi også kan nekte å gi tillatelse til for eksempel koranbrenning ved en ambassade ut ifra en normativ vurdering, der også andre hensyn enn ytringsfrihet trekkes inn. Å nekte denne typen koranbrenning, som åpenbart skal provosere en spesifikk gruppe, er ikke i strid med demokratiet, men et forsvar av det.

Normen bør være å tillate uttrykksformer som provoserer oss og andre. Slike tillatelser gis hver dag ved ikke å forby ytringer i det åpne rom. Grensen for ytringsfrihet bør ligge svært høyt, men det er i tråd med demokratiet å ha grenser. Vi bør være åpne for at koranbrenning ved en muslimsk ambassade ligger utenfor eller så tett opptil grensen at nekting ikke innsnevrer grensene for ytringsfrihet.

Jan Arild Gundersen