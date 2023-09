En omerta-kultur?

Mange vet adskillig mer om Pedofil gruppe enn de vil ut med, ikke bare i homobevegelsen.

Publisert: 05.09.2023 07:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten stÄr for skribentens regning. Hvis du Þnsker Ä delta i debatten, kan du lese hvordan her

A-magasinets avslÞring om Pedofil gruppe i Norges fÞrste homo-organisasjon, river ikke bare ikonet Kim Friele ned, det setter ogsÄ sÞkelys pÄ noe som kanskje er langt mer alvorlig; den skeive bevegelsens forhold til overgrepet.

Fri beklager riktignok, men dette er historie, og vÄr sti er ren. I tre mÄneder har jeg forsket i det samme materialet som PÄl Vegard HagesÊther har hentet sin artikkel fra, og jeg har tilbrakt en uke ved Skeivt arkiv i Bergen. Historien rommer mer enn en enkeltstÄende hendelse fra 1982, med langt flere involverte enn to ledere pÄ villspor.

PĂ„fallende taushet

Har homobevegelsen bidratt til overgrep? spÞr HagesÊther i sin oppfÞlgingsartikkel. Kjell Erik Øie, en mektig Ap-mann, svarer et rungende nei. Det er ogsÄ en pÄfallende taushet i de homofile miljÞene. HagesÊther setter bjella pÄ davÊrende leder i Forbundet (DnF-48) Geir Hagland. Mannen som ikke greide Ä slette sine spor, for ellers er alle bevis renset bort.

Det er paradoksalt nok NAFP (Norsk arbeidsgruppe for pedofile) som selv har gjort denne avslĂžringen mulig. Stoffet har ligget ute siden 2007, og flere dokumenter ble lagt ut i 2010. Kim Friele dĂžde i 2021, uten Ă„ noen gang Ă„ bli konfrontert av de som visste.

Med homodronningen ute skal historien skrives om. Men hun var ikke alene, og det meste av det hun drev med i spÞrsmÄlet om barns seksuelle frigjÞring og pedofiles ditto kamp, ble drevet frem i full Äpenhet. Det var fÞrst da Aktuell rapport stilte spÞrsmÄl ved Forbundet og Kims dÞmmekraft, at motreaksjonene kom. SÄ smalt lokket igjen, og alle spor ble slettet.

Ingen kritisk distanse

PÄ hjemmesiden til Skeivt Arkiv skriver professor Tone Hellesund dette om SoperligaŽn, som sprang ut av Forbundet pÄ 1970-tallet: «Som en gimmick satte Soperligaen 12 Är som nedre aldersgrense. Dette skapte stor oppstandelse.»

Det virker som Hellesund tar for god fisk at dette kun var et morsomt pÄfunn. Det er ingen kritisk distanse. I Bergen fant jeg et blad med en festlig forside av en mann i kvinneklÊr, stilt ut for besÞkende. Det var SoperligaŽns eget magasin, Supergutt. Displayet er ment for Ä vise mangfoldet i homobevegelsen. Jeg blar i sidene og finner det samme innholdet som jeg fant i Fritt Fram (FF), Forbundets magasin. SoperligaŽn har sÄgar en artikkel med den talende tittelen: «Strategier for pedofil frigjÞring».

Dersom hensikten er Ä vise festlige normoverskridelser, hvorfor har ikke Hellesund og Skeivt Arkiv bidratt til avslÞring av nettopp den delen av historien som alle nÄ ser ut til Ä skamme seg over og ta avstand fra?

Mennene bak SoperligaÂŽn tok med seg en ideologi som de selv hadde vĂŠrt med Ă„ dyrke frem i Forbundet. En av stifterne var ogsĂ„ redaktĂžr av FF og leder – fĂžr Geir Hagland. AvdĂžde Claus Drecker var den som for fĂžrste gang i Forbundets historie promoterte pedofili. Artikkelen stĂ„r i FF i 1978, fire Ă„r fĂžr Pedofil Gruppe ble tuppet ut til kollektiv fordĂžmmelse. Jeg har bladd meg gjennom alle tilgjengelige homomagasiner fra denne fireĂ„rsperioden. Jeg har ikke funnet ett eneste motinnlegg.

Mange portvoktere

à anerkjenne barnets rett til et sexliv var parolen. Her husker Kjell Erik Øie helt rett. Men skjedde det noen overgrep i forbindelse med dette? Øie benekter, bortforklarer tapte dokumenter og renvasker seg selv.

SĂ„ hva handlet debatten om? MĂ„let var Ă„ senke den seksuelle lavalderen, slik at barnet fikk sin rettmessige plass i frigjĂžringsprosjektet. Flipsiden? At homofile menn som likte gutter i puberteten (12 Ă„r+), skulle ha fri tilgang. Ynglingen har historiske rĂžtter i homobevegelsen. Jeg til gode Ă„ se forskning om den eldres erotisering av ynglingen i et kritisk perspektiv. Dette er den varme poteten, og her er det mange portvoktere.

I alle tilgjengelige numre av FF i den aktuelle perioden fant jeg mye samrÞre. «Lektoren», som A-magasinets journalist omtaler han som, bidro med mange artikler i FF. Han skrev ogsÄ for svenskenes Revolt. PÄ konferansen i «Êrverdige Sundt-salen pÄ Samfunnshuset» ga en fransktalende 14-Äring gaver til talerne. En av dem var under etterforskning for pedofili i England, og vedkommende uttalte etter hjemkomst at «Norway was a knockout!»

Etter pedofili-konferansen i 1979 ble HÞyres Wenche Lowzow intervjuet pÄ Dagsrevyen og stilte krav om senket seksuell lavalder. Lektoren, som ogsÄ var redaktÞr av NAFPs eget magasin, Bulletin, delte stoff med FF. Jeg har funnet det samme nakenbildet av barn pÄ trykk i begge magasiner. Jeg har ogsÄ funnet psykolog Thore Langfeldts pÄ byline sammen med Lektoren da de var pÄ reportasjetur for Ä dekke en sexologkonferanse. Langfeldt hadde lobbet sammen med denne personen for nedsatt seksuell lavalder.

Det er mange som vet adskillig mer enn de vil ut med. Ikke bare i homobevegelsen, men ogsÄ i forskningsmiljÞer, som NAFP tross alt sprang ut fra. Her ligger mange fremtidige grave- og forskningsprosjekt. Lokket mÄ for all del ikke smekke igjen. Norge trenger denne oppvasken, som har kommet i mange land, bare ikke her. Inntil nÄ.