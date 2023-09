Hvor åpen er egentlig Natos dør?

Avslutningen på krigen må ikke bli slik at den danner utgangspunktet for den neste.

Nylig uttalte Orysia Lutsevytsj, en ukrainsk forsker ved tenketanken Chatham House, at Ukraina trolig gir fra seg territorium hvis landet samtidig fikk Nato-medlemskap (Dagsrevyen, 31. august).

Under Natos toppmøte i Vilnius var det enighet om at Ukrainas vei til medlemskap skal gå raskere. I mediene ble det betegnet som et «hurtigspor». Men både Ukraina og Sverige har, av ulike grunner, fått oppleve at Natos «open door»-politikk ikke er så enkel i virkelighetens verden.

Ukraina er nok kommet lenger enn mange tidligere kandidatland i forberedelsene til medlemskap. Særlig gjelder det militær tilpasning. Men Ukraina er enestående i Natos historie. Alliansen har aldri innlemmet land som er eller nylig har vært i krig med et naboland – en nabo som i tillegg har flest atomvåpen i hele verden. Det stiller Nato overfor nye problemstillinger.

Frosset konflikt

Forholdet mellom Russland og Ukraina vil – selv med en fredsavtale – være preget av bittert fiendskap i overskuelig fremtid. Tillit vil være et fremmedord.

Til nå har partene holdt fast ved sine ytterposisjoner: Ukraina fastslår at fredsforhandlinger ikke kan innledes før Russland trekker seg ut av alt ukrainsk territorium. Det er ensbetydende med å be om russisk kapitulasjon.

Russland på sin side snakker om aksept for en «ny virkelighet» der okkuperte områder i Donbas nå er «innlemmet» i Russland. Dette innebærer ukrainsk kapitulasjon.

Begge deler er ganske utenkelig. Uten bevegelse i partenes posisjoner går utviklingen i retning av en såkalt «frosset» konflikt på ukrainsk jord. For Nato innebærer det at risikoen ved et ukrainsk medlemskap blir stor.

Uthuling av mulig medlemskap

Dersom Ukraina derimot velger å avgi territorium, er det mer komplisert enn den ukrainske forskeren antyder. En fredsavtale og militær tilbaketrekning må inneholde sikkerhetsordninger som kan stabilisere regionen før et eventuelt Nato-medlemskap kan gis.

Det kan bety tilbaketrekning fra grenseområder, begrensninger på militære bevegelser samt overvåking gjennom nærvær på bakken.

Slike ordninger kan redusere risikoen for alvorlige provokasjoner som uforvarende kan trekke Nato – og Norge – inn i en storkrig.

For Russland vil spørsmålet om sikkerhetsordninger ha et annet fokus. Moskva vil trolig insistere på at Ukraina forplikter seg til permanente begrensninger. Det kan omfatte forpliktelser om å avstå fra eller begrense Nato-lands militære aktiviteter og nærvær på ukrainsk jord.

I realiteten vil det kunne uthule et mulig ukrainsk Nato-medlemskap.

Rettsoppgjør?

Russland vil også insistere på tilbakekallelse av arrestordren som Den internasjonale straffedomstolen (ICC) utstedte på president Vladimir Putin.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ønsker naturlig nok et rettsoppgjør. Han har foreslått en egen internasjonal domstol etter mønster fra domstolen fra krigen i tidligere Jugoslavia.

Ledere som Milosevic, Mladic og Karadzic fra tidligere Jugoslavia ble alle brakt til domstolen i Haag. Men da hadde et nytt regime tatt over i Beograd. De arresterte var tidligere ledere. Det skal en revolusjon til for at Kreml vil godta et slikt rettsoppgjør.

Samtidig vil Russland insistere på en vestlig opphevelse av sanksjonene som ble innført etter invasjonen i fjor. Men det er ikke åpenbart at USA og Vesten vil godta dette dersom Putins regime blir sittende ved makten.

Frustrasjon over vestlig dominert verdensorden

Det mest interessante i «fredssektoren» nå er engasjementet fra det globale sør. Etter Kinas fredsutspill har afrikanske land engasjert seg.

Saudi-Arabia har avholdt et fredsmøte med deltagelse fra et 40-talls land. Dette er nytt.

Afrikanerne har aldri blandet seg i en konflikt i Europa. Men krigen truer tilførsel av korn, kunstgjødsel og energi.

Møtet i Saudi-Arabia samlet et bredt spektrum av land – fra Asia, Afrika og Sør-Amerika. Engasjementet reflekterer også frustrasjonen over en vestlig dominert verdensorden. Nå vil det globale sør inkluderes i den globale dialogen.

Avslutningen på krigen må ikke bli slik at den danner utgangspunktet for den neste. Det vil bli krevende. En invitasjon til ukrainsk Nato-medlemskap kan derfor komme til å ta tid.