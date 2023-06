Ilden vi varmer oss ved. Ilden vi ødelegger med.

Ilden er både drivkraft og ødelegger, skriver Carsten Jensen. Bildet er fra en skogbrann nær Altura i Spania, august 2022.

Naturen kjenner grenser. Mennesket gjør det ikke.

18.06.2023 20:00

I den greske mytologien er det titanen Prometeus som stjeler ilden fra gudene og bringer den til menneskene. Zevs straffet ham ved å lenke ham til en klippe der han daglig ble angrepet av ørner som åt løs på leveren hans. Det Zevs ikke tenkte over, var at han med sin ubarmhjertige straff gjorde Prometeus til martyr.

Prometeus ville gjøre menneskene en tjeneste. Men nå ble han plutselig symbol på den friheten de vilkårlige, selvgode gudene ikke unnet oss. Da de første menneske tente et bål, sendte de ikke gudene, som jo hadde skapt alt, også ilden, en takknemlig tanke. De tente ilden i trass. I flammenes dans fødtes den første tanken på opprør.

Og selv om ild også ble brukt når det skulle bringes ofre til guder, dyr eller mennesker, var det den veien det gikk. Først da dampmaskinen kom, deretter eksplosjonsmotoren og fossile brennstoffer, altså ildens ekvilibristiske forvaltere, ble Guds død annonsert.

Var det ilden som gjorde oss til skapningens herre? Og var den virkelige ydmykelsen i Prometeus’ straff at han ble anbrakt som føde for fuglene, langt nede i næringskjeden, ikke på toppen av den, altså den plasseringen vi mener naturlig tilkommer oss?

Størst er ikke alltid best

Elefanten har intet ønske om å få en snabel så lang som en brannslange. Blåhvalen ønsker ikke å vokse seg en kilometer stor. Kvelerslangen drømmer ikke om å kunne sno seg rundt Rundetårn. Stæren vil ikke ha et vingefang som et passasjerfly. Kakerlakken vil ikke være tung som en armert godsvogn. Bien har ikke lyst på en brodd som et trykkluftbor. Sanglerken vil ikke ha en høyttaler sittende i strupehodet.

Størst er ikke alltid best. Naturen kjenner grenser. Mennesket gjør det ikke.

Og det kan vi takke ilden for. Det er takket være den at vi kan ferdes på havets bunn eller høyt oppe over skyene, ja, lande på månen og Mars og nærme oss selv de fjerneste planeter, som Jupiter som bærer det romerske navnet for Zevs og altså er oppkalt etter den guden som straffet Prometeus.

Ja, forakten for de døde guder kunne ikke vært større, og det er ilden som med flammeskrift skriver tvers over universets dybder at Gud er død.

Er det noen tilfeldighet at det elementet vi forbinder helvetet med, er ilden?

Vi har et ambivalent forhold til ilden, som vi har til de fleste av de elementene som omgir oss.

Vann kan vi både drikke og drukne i. Jord kan vi både dyrke og bli begravet i. Ilden er både drivkraft og ødelegger. Den gir huset varme og et samlingspunkt når maten tilberedes, og den kan brenne huset ned.

Er det noen tilfeldighet at det elementet vi forbinder helvetet med, er ilden? Vi blir sendt dit ned for å brenne, ikke for å drukne i vann, bli begravet i jord eller kvalt i oksygenfattig luft. Ingen av de øvrige tre elementer spiller noen rolle i vår straff, med mindre man da har en Dantes uortodokse fantasi.

I helvete brenner vi til evig tid. Og likevel er det, la oss bare innrømme det, noe fascinerende og tiltrekkende, om ikke ved helvete selv, så dog ved de synder som bringer oss ned dit.

Ilden er sekulær, kjernen i det verdslige, og det er derfor den i religionen alltid må forbindes med noe fordømmelsesverdig. Om ikke annet inkarnerer ilden en ambivalens i oss selv.

Likheter med Satan

Den engelske dikteren Percy Bysshe Shelley skrev et hyllingsdikt til Prometeus, «Prometeus Unbound», den befridde Prometeus, og her blir ildbringeren løsnet fra lenkene, og gudene som har anbrakt ham der, blir styrtet.

Prometeus innvarsler den friheten Shelley drømmer om, og som en lysende fakkel viser ilden oss veien.

Shelley, som levde i begynnelsen av det nittende århundre da Gud ennå ikke offisielt var veltet fra tronen, ante at det var visse likheter mellom den kristne Satan og frihetshelten Prometeus. I sitt forord til diktet skriver han at det dog er en avgjørende forskjell. Prometeus er i motsetning til Satan hverken ambisiøs eller hevngjerrig.

James Watt hadde tatt ut patent på dampmaskinen, som skulle bli det dunkende hjerte i den industrielle revolusjonen 23 år før Shelley ble født, og Watt ante neppe selv den åndelige omveltningen som skulle utvikle seg under det skylaget dampen pumpet opp i atmosfæren.

Shelley er opptatt av Prometeus, men de to, dampmaskinen og Prometeus, kan slett ikke adskilles. Prometeus, ikke James Watt, er dampmaskinens virkelige oppfinner og opphavsmann til alt som siden fulgte.

Det er Prometeus, hyllet av en romantisk dikter som symbolet på den friheten som er det innerste i menneskets bestemmelse, som også står bak det CO 2 -utslippet som i dag truer vår overlevelse på kloden.

Shelley skriver om dikternes visjoner som forløpere til en forandring i de sosiale betingelsene vi slett ikke kan forestille oss. Også han, innrømmer han, har en lidenskap for å reformere verden, men «didaktisk poesi avskyr jeg». Noen rasjonell teori om verden kan et dikt ikke bygge på. I stedet skal det lære sin leser kjærlighet, beundring, tillit, håp og utholdenhet, for ellers er de moralske såkornene kastet på landeveien hvor de vil ende med å bli trampet ned.

En tro på friheten, det var den arven Shelley ville etterlate seg. Og en tro på dampmaskinen?

Geologisk katastrofe

Hva ville Shelley si om han 200 år etter sin død kunne overvære de altfortærende skogbrannene som hver sommer hjemsøker kloden, fra Australia via Hellas, Spania og Sverige til California?

Brannene som truer med å slippe en uopprettelig ødeleggelseseffekt løs i Amazonas-jungelen, er bevisst påsatt, mens de andre skyldes den globale oppvarmingen. Men resultatet er det samme.

En gang tok vi takknemlig imot den fakkelen som Prometeus rakte oss. Nå har vi makt og samme status som en geologisk katastrofe.

Vi lever i antropocen, tidsalderen der mennesket ikke bare står øverst i næringskjeden, men også står bak den sjette masseutryddelsen i klodens historie. En gang tok vi takknemlig imot den fakkelen som Prometeus rakte oss. Nå har vi makt og samme status som en geologisk katastrofe.

Shelley skriver at dikteren foregriper en ny tid og samtidig er barn av sin egen tid. Den tid han foregrep, er nå forbi. Ikke bare forbi, men vendt til det motsatte, og Prometeus, ildens bringer, er ikke lenger frihetsbebuder. Den ilden som ble hans symbol, legger kloden øde. Men den kjærligheten, den håpefullheten og utholdenheten som Shelley snakket om som diktets budskap, har vi stadig bruk for.

Kan vi forestille oss en nytolkning av Prometeus-myten, der Prometeus innser at han har skapt en ødeleggende ubalanse mellom menneske og natur og derfor som frivillig botemiddel lenker seg til klippen og lar sin kropp bli føde for fuglene?

Ikke som en grusom straff for overmot, men som en symbolsk tilkjennegivelse av at vi nå ikke lenger er skapningens herre eller øverst i næringskjeden, men en art blant andre på kloden?

Oversatt fra dansk av Bjørg Hellum.