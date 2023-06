Norske elever skal bli gode til å lese både på skjerm og i bok

07.06.2023 22:00

Å være god til å lese er avgjørende for å klare seg bra både på skolen og senere i livet. Derfor deler jeg bekymringen til forskerne bak innlegget i Aftenposten 29. mai. På fem år er norske 10-åringer blitt dårligere til å lese. De leser mindre og har mindre leselyst. Dette tar vi på alvor, og vi er allerede i gang med flere grep.

Norske elever skal bli gode til å lese både på skjerm og i bok, men tilbakemeldingene fra lærere, elever og foreldre er at de ønsker flere lærebøker. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen 115 millioner kroner til fysiske lærebøker i skolen. Vi sørger også for et løft for skolebibliotekene og har satt av 25 millioner kroner til å styrke denne viktige fellesarenaen.

Under Erna Solbergs (H) regjeringstid lot politikerne digitaliseringen av skolen skje uten å ha en gjennomtenkt plan. Vi trenger mer kunnskap om hvordan skjermen påvirker ungene våre. Det gjelder ikke minst deres evne til dybdelesing og konsentrasjon. Derfor har vi satt ned et utvalg som skal se på konsekvensene av unges skjermbruk – hvordan den påvirker helsen, livskvaliteten, læringen og oppveksten til ungene våre.

Og så er vi ikke minst i gang med en leselyststrategi. Skal ungene våre bli bedre til å lese, må vi få dem til å lese mer.

Vi setter oss høye mål og er allerede godt i gang. Flere fysiske skolebøker, mer kunnskap om skjermbruk, mer penger til skolebibliotek og en leselyststrategi vil bidra til bedre leseferdigheter og mer leseglede. Det er noe av det viktigste og fineste vi kan gi ungene våre.

Tonje Brenna, kunnskapsminister (Ap)