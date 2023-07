Er det kun idrett som skal løftes? Hva med korps?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er bekymret for at Forskjells-Norge utvikler seg innen idretten. Idrett er ikke den eneste aktøren som tilbyr sunn aktivitet og utvikling for barn og unge – og bidrar til folkehelse i dyrtid. Hva med korps?

Å spille eller drille krever øvelse, konsentrasjon og fokus. Resultatet presenteres på en konsert som krever kroppsbeherskelse og evnen til å takle nerver mens du presterer. Som i idretten.

En undersøkelse gjort av masterstudenter ved Norges Handelshøyskole og gjengitt i Bergensavisen, viser at den største årsaken til at barn ikke spiller i korps eller slutter, er mobbing! Det er ikke innad i korpset det mobbes, men i samfunnet utenfor. Vi kan ikke tolerere at 30.000 barn og unge som spiller i skolekorps, er ekstra utsatt for mobbing.

Vi ser «NM-veka» på NRK. En hel uke med ukjente idretter som blir presentert og forklart. Hvorfor jobber NRK slik bare med idrett? Hvor mange har fått med seg at Europas beste skolekorps er norsk?

Støre: Ikke glem at det er mer enn idretten som fremmer folkehelsen til barna våre. I år går hele det ekstra overskuddet fra Norsk Tipping til idretten. Bra det, men mobbing av dem som spiller i korps, må forebygges. Det er vel skolekorpsenes tur neste år?

Styremedlemmer Siggerud Skolekorps,

Anne Andersen, sekretær

Idunn Soldal Herheim, styreleder