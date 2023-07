Hjelpetilbud i bydeler og i sentrum

06.07.2023 01:00

Vi leste med stor interesse Nazneen Khan-Østrems kommentar i Aftenposten 27. juni. Langt på vei er vi enige i at forholdene i Oslo sentrum for mennesker med rusavhengighet er uholdbare.

Kirkens Bymisjon stiller seg bak Oslo kommunes desentraliseringsmål og nødvendigheten av tilgjengelige tilbud til denne gruppen i bydelene. Mat, omsorg, sosialt samvær og aktiviteter må være bærebjelker i arbeidet. En del av tilbudet kan også være økt tilgjengelighet til substitusjonsmedisin.

Kirkens Bymisjons lavterskeltilbud kan sammen med legemiddelassistert rehabilitering levere medisiner til pasienter i hjemmet. Det opplevde vi som positivt under pandemien. Det kan bidra til at det er mer attraktivt å forholde seg til bydel og tilbudet der.

I samarbeid med bydelene har vi etablert tilbud til mennesker med rusavhengighet i to bydeler. Vi er gjerne med på å etablere flere. Men dette vil ikke alene løse problemene i Storgata-/Brugata-området.

Som Kahn-Østrem påpeker, tiltrekker området seg mennesker fra andre kommuner og fra utlandet. Mennesker som ikke har rettigheter eller begrenset tilgang til ivaretagende tilbud i bydeler i Oslo. Derfor vil Oslo sentrum fortsette å være et oppholdssted for en marginalisert gruppe som mennesker med rusavhengighet er.

Derfor må det også i Oslo sentrum opprettholdes gode hjelpetilbud til mennesker med rusavhengighet – som et samarbeid mellom ideelle aktører og kommunen.

Kirkens Bymisjon holder til i Kvadraturen. Vi ser det som naturlig at ulike lavterskeltilbud kan videreutvikles her grunnet avstand til sårbare bomiljøer. Her kan det legges til rette for arealer hvor mennesker med rusavhengighet kan oppholde seg og skjermes fra gatebildet ellers.

Kirkens Bymisjon ønsker å invitere til et tettere samarbeid mellom Oslo kommune og byens ideelle aktører. Vi er klare til å bidra til at mennesker med rusavhengighet skal slippe å stå på utstilling i Storgata.

Siw Ingeborg Christensen Lynne, sosialkonsulent 24 sju, Region Øst, Kirkens Bymisjon

Nora Blaasvær, regionleder Region Øst, Kirkens Bymisjon