Uvitenskapelig fra Sintef

Direktør i Sintef, Vegar Johansen, er i Aftenposten bekymret for at jeg trekker troverdigheten deres i tvil når jeg påpeker feil i en rapport som påstår at norsk forbruk gir stadig mer naturskader, mens europeisk forbruk gir stadig mindre.

Første gang forskningsrapporten ble publisert, inneholdt den blant annet en rekke banale regnefeil. Etter at jeg påpekte dette, publiserte Sintef en ny versjon uten regnefeilene. Johansen kunne uttrykt en viss ydmykhet. Ikke fordi jeg er spesielt snill, men fordi rapporten ble bedre.

I stedet slår han fast at «Alle data og grafer i rapporten stemmer». Helt uten forbehold. Det er dristig å være skråsikker, ikke minst med ambisjoner om å beregne utviklingen i naturskadene som skyldes norsk forbruk. Som de fleste skjønner: Her er det enorm usikkerhet.

Manglende ydmykhet kan være en grunn til at Sintef ikke oppdager slike feil. Plassmangel forhindrer meg i å gå i detaljer, men i den siste versjonen av rapporten har jeg funnet et 20-talls feil og svakheter, mange alvorlige for konklusjonene. Interesserte kan finne en gjennomgang på min Twitter-konto.

Øystein Sjølie,

Høyskolelektor i økonomi, Høgskolen i Innlandet