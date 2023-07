Vi må innse at spioner finnes iblant oss

Norske virksomheter må ta innsidetrusselen på alvor, mener fagdirektøren i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Skadepotensialet er stort, både for virksomhetene selv og for nasjonal sikkerhet.

Spionasje er antagelig verdens nest eldste yrke.

I Sverige ble en mann tidligere i år dømt til livstid for grov spionasje. Broren fikk nærmere ti år for samme forbrytelse. Brødrene er dømt for å ha spionert for den russiske etterretningstjenesten Gru.

Dette kan skje her i Norge også. Vi må innse at spioner finnes iblant oss. Likevel hører vi sjelden i norske medier om innsidere.

Rekruttert til spionasje

I Norge har vi høy tillit til hverandre. Det er positivt. Tillit er avgjørende for et velfungerende samfunn. Samtidig kan vi ikke være blinde for at noen, frivillig eller som følge av press, kan bli brukt av fremmede makter som et verktøy til å skaffe informasjon, eller på annen måte skade norske interesser.

De færreste begynner i en jobb med mål om å stjele informasjon, sabotere systemer eller påvirke beslutningsprosesser på vegne av en fiendtlig stat. Likevel ender det slik i noen tilfeller.

Du som forsøkes rekruttert, forstår det kanskje ikke selv. Ikke før det oppstår en situasjon du ikke har kontroll over.

Utenlandske etterretningstjenester opererer i Norge. Deres oppgave er å rekruttere kilder og medhjelpere i norsk forvaltning, forsvar, politiske miljøer og private virksomheter.

Det er krig i Europa. Russisk etterretning har et stort behov for informasjon. Det forverrede forholdet til Norge gjør den enkle tilgangen til informasjon om norske forhold vanskeligere. Samtidig har de mindre å tape dersom etterretningsaksjoner her til lands blir avslørt, ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Det vil bety flere forsøk på rekruttering. Sjefer, ansatte, medarbeidere, konsulenter og leverandører blir forsøkt vervet som kontakter, kilder eller påvirkningsagenter på innsiden av norske virksomheter. Slik oppstår spioner iblant oss.

Alle har sårbarheter

Manipulasjon, fristelse, påvirkning eller press er noen av metodene som brukes. Langsiktig relasjonsbygging, penger, honningfeller honningfellerSituasjon eller forhold en person lokkes inn i for senere å kunne presses og utnyttes. eller press mot familie er gamle teknikker som fortsatt benyttes.

Relasjonsbygging opp mot personer som har interessante nettverk, er en annen metode etterretningsoffiserene benytter, ofte kalt «talent spotting». Målet for rekrutteringen er ikke den de henvender seg til først, men personer i vedkommendes nettverk. Moderne verktøy som sosiale medier, digitale angrep og omfattende elektronisk overvåking gir enda større muligheter for å lykkes.

Bevisstheten rundt temaet innsidere må skjerpes, skriver Erik Nyblom.

Alle har sårbarheter. Noen er rett og slett ikke til å stole på. For andre handler det om sårbarheter som på et eller annet tidspunkt i livet, i en eller annen situasjon, kan medføre at lojaliteten til arbeidsgiver, kolleger eller fellesskapet svekkes.

Sårbarheter forsterkes og utnyttes av profesjonelle etterretningsagenter hvis mål er å få deg eller en av dine kolleger til å samarbeide.

Skjerpet bevissthet rundt innsidere

Norske virksomheter må ta innsidetrusselen på alvor. Sikkerhetsbevissthet og daglig sikkerhetsoppfølging av ansatte er vel så viktige verktøy for å redusere risikoen for innsidere som sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Det er fullt mulig å håndtere de fleste menneskelige sårbarheter. Bevisstheten rundt temaet innsidere må skjerpes. Det er nødvendig med mer kompetanse og kunnskap tilpasset norske forhold. I sikkerhetsfaglig råd tar Nasjonal sikkerhetsmyndighet til orde for at samspillet mellom personalledelse, HR-avdelinger og sikkerhetsmiljøer bør styrkes for å forebygge innsiderisiko. NSM bidrar med råd og veiledning, forskning og utvikling og ikke minst hjelp til å se sammenhenger mellom trusler og sikkerhetstiltak.

For en fremmed makt er det gull verdt å få noen på innsiden av norske virksomheter

Sikkerheten blir aldri bedre enn det svakeste ledd. For å skape god sikkerhet må teknologi, organisasjon og mennesker sees i sammenheng. Når IT-systemer blir stadig sikrere, øker eksempelvis verdien av å ha en innsider med lovlig tilgang til systemene. Invester i den menneskelige faktoren. Snakk sammen, kjenn dine medarbeidere. Bruk NSMs grunnprinsipper for å bygge sikkerhet med motstandskraft.

Det haster med å komme i gang. For en fremmed makt er det gull verdt å få noen på innsiden av norske virksomheter. Skadepotensialet er stort. Det handler ikke bare om et trygt arbeidsliv og bærekraftig verdiskaping. Det handler vel så mye om evnen til å bistå et Europa under press. Det handler om vår nasjonale sikkerhet og evnen til å forsvare oss. Det handler om et motstandsdyktig Norge.