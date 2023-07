Vi skal gjøre eksamen best mulig for elevene – sammen med skoleeier

Vi er enige i at eksamen i matematikk R1 hadde skrivefeil, og vi beklager på det sterkeste overfor elevene. Vi er derimot ikke enige i at deler av eksamen er utenfor faget, skriver Per Kristian Larsen-Evjen i Utdanningsdirektoratet.

Vi tar selvfølgelig vår del av ansvaret.

I Utdanningsdirektoratet setter vi barn og unge fremst. Vi skal bidra til at de lærer, mestrer og trives. Det er også målet under eksamen.

Derfor vil vi svare når lektor Jan Erik Berg skriver i Aftenposten 2. juli at vi har tråkket på elevene hans under eksamen i matematikk R1. Vi vil også gjøre oppmerksom på at flere av påstandene i debattinnlegget hans er feil.

Om eksamensoppgaven

Vi er enige i at eksamensoppgaven i matematikk R1 hadde skrivefeil, og vi beklager på det sterkeste overfor elevene. Vi gjorde eksamenslokalene oppmerksomme på feilen til eksamensdagen.

Vi er derimot ikke enige i at deler av eksamen er utenfor faget. Innholdet er forankret i læreplanen og kommunisert i eksamensveiledningen og tidligere eksamener.

Alle eksamensoppgaver blir laget av kyndige lærere i fagnemnder og blir kvalitetssikret og språkvasket i flere runder. Sluttproduktet er vårt ansvar, og vi vil gjennomgå våre rutiner for å se hvordan vi kan forbedre dem.

Om gjennomføringen

På eksamen i matematikk kan skolene fortsatt velge å skanne papirbesvarelser – også på del to. Dette har vi omtalt i eksamensveiledningen, og det skal skoleeier være kjent med.

Det er leit at elevene har fått feil beskjed og en stressende gjennomføring. Det burde de ikke ha fått. Informasjon til elevene og gjennomføringen på skolen er skoleeiers ansvar.

Alle elever kan klage etter eksamen hvis de mener de har fått feil karakter.

Søknad om annullering er en annen prosess og gjelder hvis eleven mener det har skjedd en formell feil under gjennomføringen. Vi har ingen frist for søknad om annullering, men en frist for å garantere at disse søknadene blir behandlet før Samordna opptak.

Skolen og skoleeier skal kjenne reglene om både klagebehandling og annullering. Det er informasjon om begge deler på Utdanningsdirektoratets nettsider udir.no, og vi jobber kontinuerlig med å gjøre denne informasjonen best mulig.

Eksamen som helhet

Eksamen er et komplekst arrangement hvor flere forvaltningsnivåer har sitt ansvar. Vi tar selvfølgelig vår del. Samtidig er det skolen og skoleeier som følger opp flere av forholdene som Berg nevner.

Vi vil se på hvordan vi kan sikre at de kjenner til og etterlever sitt ansvar for eksamen og gir god veiledning til elever og lærere.

Vi skal fortsette å lytte til hva elever og lærere mener om eksamen, og vi deler Bergs engasjement for at elevene skal ha en best mulig eksamensopplevelse. Det er også viktig at vi forstår helheten og kompleksiteten i eksamensordningen.