Fossile danskebåter | Geir Rognlien Elgvin

Oslo er i ferd med å bli en foregangsby for miljøvennlige valg for fremtiden. Jeg har i fem år stått på for at de som trenger bil skal gå over til nullutslippskjøretøy i hverdagen. Det er fortsatt lang vei frem, bare seks prosent av privatbilene i Oslo er i dag elektriske. Men det viktigste er at elbilen tar stadig større andeler av nybilsalget, og alle partier støtter en satsing på biler som forurenser mindre.

I Oslo har vi en også en miljøsak samtlige politikere i bystyret er enig om: Skipene som anløper Oslo oftest må forurense minst.

Ruter har en ambisjon om kun å kjøre på fornybar energi på busser og ferger innen 2020.

2017 er året hvor vi har gått fra å diskutere landstrøm til å finne løsninger for land- og ladestrøm.

Det er i Oslo det skjer

Oslorederiet Color Line har lagt et glimrende grunnlag for at fremtidens persontrafikk til sjøs får lite utslipp på strekningen Sandefjord–Strømstad. Fergen blir en plugin hybrid, der batteriene lades ved kai med strøm fra eget landstrømanlegg eller lades om bord fra skipets generatorer i rom sjø.

I Oslo var det samme rederiet tidlig ute med landstrøm til to av verdens største passasjerskip med bildekk: «Color Fantasy» og «Color Magic». Det er altså i Oslo det skjer. Tidligere i år fikk vi også verdensnyheten fra Yara i Drammensveien om at man bygger et helelektrisk containerskip som fra 2019 vil erstatte 40.000 vogntogturer årlig mellom Herøya, Brevik og Larvik.

Rådene fra alle involverte i kampen om et grønnere og renere Oslo er krystallklare: Still høyest krav til de skipene som anløper oftest.

Danskene og svenskene er sinker

Mens alle stort sett er enige om det jeg har skrevet til nå, er det to rederiaktører som tilsynelatende ikke forstår noe av det grønne skiftet i Oslo. De klarer heller ikke vise til en passasjerøkning etter at Oslo er blitt en mer attraktiv destinasjon. Våre svenske venner i Stena Line og våre danske venner i DFDS må rett og slett strammes opp.

Fergerutene fra Vippetangen til Danmark har glimrende rutetider. Men folk drar til Jylland og Sjælland med bil og fly. Fergene er så utdaterte at overfarten for mange er en lidelse.

Color Lines skip er til nå det mest miljøvennlige vi har i Oslo til fjords og tilbyr en helt annen reiseopplevelse. Stena og DFDS har skip bygget fra 1981 til 1993. Alle tre må nå skrapes og erstattes med nytt som tar andeler fra flytrafikk og som sørger for flere reisende til vår by.

Color Lines nybyggprogram som var ferdig i 2012, førte over natten til en vekst på 40 prosent til Kiel, som jo er fullstendig underlegen opplevelsene på Jylland og i København. Color Line øker videre, samtidig som de går i bresjen for norske fergeaktører på skip som forurenser mindre. Hafslund tilbyr gulrot med verdens reneste og billigste landstrøm til skipene, noe som fører til at det er rimeligere å ligge til kai på strøm, enn på å brenne fossilt.

Rederiene må bli redelige

Hele Oslo har fått beskjed om å forurense mindre. Det er da demoraliserende for en hel by at bare et av tre rederier som går i fast trafikk til utlandet, har en satsing på komfort og miljø. Det spys ut svart røyk på Vippetangen hver dag, mens hver av oss må bytte til elbil. På et stort dialogmøte om landstrøm 23. juni, ventet alle at DFDS og Stena skulle komme med nybyggplaner og øke passasjertrafikken til og fra Oslo. Begge rederier har hintet om dette i mediene siden 2010. Men heller ikke i 2017 kom det noen gode nyheter. Oslos planer er blitt kommunisert krystallklart. Det er på høy tid at begge rederier fremstår redelige og gjør reisen til en opplevelse, og gjør alvor av planer om å forurense mindre.

