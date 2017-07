Dagens kortinnlegg | onsdag 19.juli

Realfagsutdanning kan nesten doble inntekten

I disse dager venter omtrent 136.000 søkere på svar fra Samordna opptak om hvorvidt, hvor og hva de kan studere til høsten. Heldigvis har de fleste sannsynligvis gjort gode valg. Det er store inntektsforskjeller knyttet til utdanning. Dette opptar ungdom som velger utdanning, men er også relevant for samfunnet ellers. Utdanning som gir høyere inntekt gir sannsynligvis relevant kompetanse og også høyere fremtidige skatteinntekter. Sammen med Edwin Leuven og Magne Mogstad, har jeg studert effekt av utdanningsretning på inntekt for søkere til høyere utdanning. Der det er flere søkere enn plasser ved et studium kan vi sammenligne søkere som i utgangspunktet var ganske like, både hva gjelder ønsket studium, alternativt studium og opptakspoeng, men som fikk forskjellige studietilbud.

Åtte år senere finner vi forskjeller i utdanning og inntekter. Realfagsutdanning fremfor lærerutdanning kan nesten doble inntekten, for søkere som foretrakk realfag fremfor lærer.

Men lærerutdanning fører ikke alltid til lavere inntekt enn realfag. Søkerne som foretrakk lærer fremfor realfag har en gevinst av å bli lærere. Dette viser det ikke er én inntektseffekt av en gitt utdanning. Noen søkere tjener på å bli lærere fremfor realister, andre på å bli realister fremfor lærere. Søkerne ser ut til å velge i tråd med sine sterke sider. Om dette er bra for søkerne, blir lærdommen mer komplisert for Kunnskapsdepartementet og andre som ønsker å påvirke utdanningsvalg. Det er vanskelig å planlegge effektive satsinger på bestemte utdanninger. Samtidig, at søkerne selv kan vurdere sine sterke sider tyder på at en skal være forsiktig med å legge føringer for ungdommers studievalg. I stedet kan vi håpe at mange utdanningsønsker oppfylles!

Lars J. Kirkebøen, forsker i Statistisk sentralbyrå

Ikke en rekruttskole

Politiadvokat Kai Spurkland har i Aftenposten 8. juli reist spørsmål om den nye bistandsinstruksen. Politiadvokaten synes å legge til grunn at viktige forutsetninger for bistand er uavklart.

Et samlet storting vedtok endringene i politiloven for å tilrettelegge det formelle grunnlaget for bistand fra Forsvaret. Heimevernet (HV) hadde etterlyst en slik lovhjemmel i ti år.

HV vil være den enheten som kan bistå politiet i fredstid i noe omfang. Bistand vil være aktuelt når politiets ressurser ikke er tilstrekkelig i en unntakssituasjon.

Spurkland ønsker en mer finmasket instruks. Detaljerte regler fører til mindre fleksibilitet. Spørsmålet er om en soldat med flere års tjeneste i Forsvaret, hvor våpenopplæring og regler om maktanvendelse er en viktig del av utdanningen, skal kunne brukes i en krisesituasjon eller om man skal la være fordi han ikke har tre års bachelorutdanning.

Stortinget har forhåndsgodkjent en «plan B» i loven og regjeringen i instruksen. Større interesse bør rettes mot manglende verneutstyr til våre soldater. De fleste av HVS soldater har ikke skuddsikre vester.

De som mest sannsynlig først vil møte trusselen har samfunnet ikke funnet midler til å gi tilstrekkelig beskyttelse. Her har våre myndigheter et stort moralsk ansvar.

Et annet prinsipielt spørsmål som burde vært diskutert er at bistandsinstruksen gjelder i krise og krig. Hvor sannsynlig vil det være at Forsvaret da har mulighet til å yte bistand?

Vil et utvidet virkeområde for instruksen føre til at det oppstår uklarhet om hva slag trussel man står overfor og hvem som har ansvaret, med tap av tid og initiativ som resultat? HV advarte mot dette under høringen.

Bruken av HV (lokale, modne samfunnsborgere) i fredstid er ikke omstridt. I distriktene fungerer samarbeidet mellom lokale politiledere og HV-distriktene.

Om politiadvokaten er bekymret for utdanningen av våre soldater er han velkommen til å overvære dette. Noen rekruttskole er dette ikke.

Sten Løitegaard, advokat (H) og sjefjurist i Heimevernet

Tilsvaret gir kun uttrykk for debattantens personlige oppfatning og er ikke nødvendigvis Forsvarets eller Heimevernets offisielle syn.

Aftenposten presiserer

I et intervju med Ap-leder Jonas Gahr Støre søndag skrev vi i tittelen at Støre sammenligner seg selv med Frankrikes president Macron. I intervjuet fremgår det at Jonas Gahr Støre mener at han og Macron har mye felles og at han ser flere likhetstrekk mellom Macrons politiske prosjekt og det han selv ønsker å få til om han blir statsminister. Støre har ikke sammenlignet seg med president Macron personlig.