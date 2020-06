Denne uken mottok vi endelig avslag på stebarnsadopsjon. Jeg får altså ikke bli juridisk forelder til mitt tredje og siste barn. Jeg får derfor heller ikke foreldrepermisjon. Det betyr at jeg og sønnen min ikke har noen rettigheter knyttet til hverandre.

Betalt 200.000 kroner

Partneren min Marthe og jeg har fått tre barn. De har alle samme biologiske far, og vi er begge juridiske foreldre til de to første. Men Marthe må visstnok være alenemor til sistemann.

Hvorfor? Jo, fordi for de to første har vi betalt 200.000 kroner for å unnfange på klinikk i Danmark, mens for sistemann har vi betalt 19,50 for en plastsprøyte på apoteket slik at vi kunne unnfange hjemme.

Fortsatt en vei å gå

Begrunnelsen fra Bufetat: «Slik saken er opplyst, har han en stabil omsorgssituasjon hos deg, sin mor og sine søsken. Vi kan ikke se at det er opplyst om forhold som tilsier at han trenger juridisk tilknytning til deg for å sikre hans omsorgssituasjon fremover.»

Det sureste er at hvis jeg hadde vært en steril mann, hadde Marthe bare kunnet føre opp navnet mitt på fødselsattesten. Vips hadde jeg vært juridisk forelder, ingen spørsmål stilt.

Dette viser at Pride også trengs i Norge. Vi har fortsatt en vei å gå!

