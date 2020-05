På tennistinget i oktober 2017 ble det stilt kritiske spørsmål fra undertegnede vedrørende høye lønninger, bonusordninger og stor reisevirksomhet utenlands i Norges Tennisforbund.

Jeg registrerer at president Lars Gjerdåker endelig innser at generalsekretær Alexander Kjærs bonusavtale var et feilgrep.

Gjerdåker var visepresident fra 2015 til 2019 og har hvert år siden 2015 hatt denne saken til behandling sammen med resten av styret. Hvorfor reagerte ingen i styret på dette tidligere? Har denne bonusavtalen noen gang blitt forelagt og drøftet med klubbene?

Flere spillere, trenere og foreldre står nå frem med sterke historier om manglende støtte til sin tennissatsing.

Mange av Norges Tennisforbunds argumenter går på at de ikke har budsjetter å bruke på dette. Ganske opprørende å høre, når de selv bruker beløp i millionklassen på lønninger, bonusordninger og reisevirksomhet.

Klubbene er sulteforet

At president Gjerdåker og konstituert generalsekretær Aslak Paulsen forsvarer idrettssjefens reisevirksomhet, er oppsiktsvekkende. Det virker ikke som de har tatt inn over seg at arbeidsoppgavene til alle i Tennisforbundet bør være å utvikle norsk tennis i Norge.

Mange klubber er sulteforet på hjelp og midler til lokale prosjekter.

Er det virkelig så lite å gjøre ute i Tennis-Norge at Tennisforbundet har råd til å sende idrettssjefen utenlands flere måneder i året med en lønn som nærmer seg en million kroner i året? I tillegg har han bijobber for andre på mange av disse utenlandsturene.

Det er på tide med en opprydding i Tennisforbundet. Uttalelsene som er kommet fra konstituert generalsekretær Paulsen og president Gjerdåker den siste tiden, tyder på at de er i kraftig utakt med grasrota i norsk tennis.

Presidenten bør trekke seg

Presidentens holdninger rundt økonomi og ressursbruk er så sviktende at han etter min mening bør trekke seg snarest mulig.

Konstituert generalsekretær Paulsen, som har vært idrettssjefens høyre hånd i mange år, har forsvart idrettssjef Øivind Sørvalds utstrakte reisevirksomhet og ressursbruk flere ganger i mediene. Etter min mening har han med disse uttalelsene bekreftet at han ikke er den som bør være kaptein på tennisskuta når vi er gjennom denne kraftige stormen.

Det er blitt sendt ut innkalling til klubbene om et ekstraordinært ting 20. juni for å gi klubbene mandat til å vedta om en ekstern granskning skal gjennomføres. Det er urovekkende at ikke en ekstern granskning blir iverksatt umiddelbart.

Idrettsforbundet bør på banen

Hvis det viser seg at Norges Tennisforbund ikke har penger til en ekstern granskning, bør Norges idrettsforbund komme på banen for å få det til.

Resultatene av en ekstern granskning vil gi et godt grunnlag for det ekstraordinære tinget til å ta gode beslutninger for veien videre.

I motsatt fall vil Norges Tennisforbund få mulighet til å medvirke til at en granskning ikke blir gjennomført. Dette vil være svært uheldig for norsk tennis og vil bare føre til videre spekulasjoner fremover.