«Vi kan begynne å bygge banen nå», var et borgerlig valgløfte i grushaugene på Fornebu i mai 2013. Daværende KrF-leder Knut Arild Hareide var en av frontfigurene. Syv år senere er han samferdselsminister med muligheten til å realisere et av Norges viktigste samferdselsprosjekter.

Erik Johansen / NTB scanpix

Vestkorridoren og Fornebubanen legger store deler av dagens E18 fra Lysaker til Sandvika under bakken, fjerner biler fra trafikkerte lokalveier og åpner for flere boliger på Fornebu og sentrale knutepunkt. Den vil realisere sykkelveier, gi bedre bussfremkommelighet og knytte Lysaker og Fornebu til Oslos T-banenett.

Byggeklart prosjekt

Prosjektet er blant få store, byggeklare infrastrukturprosjekter. 28.000 årsverk skapes frem mot 2027, til en verdi på rundt 30 milliarder kroner. I tillegg utløses umiddelbar bygging av ca. 8500 boliger de neste 20 årene med en samlet investering på over 50 milliarder kroner.

Gitt kommunal saksbehandling, bør utbyggere kunne starte bygging av rundt 1000 boliger frem til 2023 og sysselsette ytterligere 4500 årsverk.

Gorm Kallestad / NTB scanpix

Med grønt lys for Fornebubanen og nye E18 Vestkorridoren står vi klare til å starte byggingen av de første boligene tidlig i 2021.

Samlet gir det 32.500 årsverk – arbeidsplasser Norge trenger i en tid med rekordhøy arbeidsledighet på grunn av covid-19. Det er tverrpolitisk enighet om å skape økonomisk aktivitet. 1,6 milliarder skattekroner er allerede brukt på prosjektutredning. Likevel rår usikkerheten om det vil bli realisert.

Offentlig motkonjunkturpolitikk

Vi har forståelse for å finne løsninger basert på lokal enighet. Men veien synes nå bokstavelig talt å ha kommet til ende.

Prosjektet er viktig av flere grunner: Miljøvennlig samferdsel, tryggere veistrekninger, og ikke minst: nye arbeidsplasser.

Samferdselsministeren må skjære igjennom. Et stortingsflertall bestående av regjeringspartiene, Ap og Frp må se viktigheten av prosjektet som en del av offentlig motkonjunkturpolitikk. Tiltak som umiddelbart stimulerer til økt sysselsetting og verdiskaping, må prioriteres.

Til Hareide: stå ved dine løfter og signer nødvendige avtaler, inkludert finansiering av Fornebubanen. Vi ser også frem til at et flertall godkjenner regjeringsforslaget om bompengeproposisjon for E18 Vestkorridoren.

Titusener av årsverk kan sørge for miljøvennlig samferdsel og utvikling av levende boligområder.