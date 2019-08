Helene Uris poeng i debatten om ARKs barnebokpris er klart, tydelig og lett salgbart, som boken hennes. Menn, eller «default man», har dominert siden tidenes morgen. Der er Uri og jeg hjertens enige.

Men det betyr ikke at dagens 14 prisnominasjoner til Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris skal være 13 kvinner mot en mann som i år, eller at fire av fire nominerte til Brageprisen for barnebøker skal være kvinner, som i 2017, eller at fem av fem nominerte til Arks barnebokpris skal være kvinner, som i år. At pendelen svinger i motsatt retning rettferdiggjør ikke gamle synder.

At de første åtte vinnerne av Arks barnebokpris er menn, har svært lite å si for dagens unge lesere. Bøker er ferskvare.

Enten vi liker det eller ei, er de fleste nominerte titlene før 2015 makulert og borte fra forlagenes lagre. I mitt debattinnlegg rettet jeg fokus på de siste fire årene fordi det er disse bøkene som er i salg nå og viser en tydelig tendens.

Her er listen over de nominerte til Arks barnebokpris: Alle fem forfattere er kvinner

«Bokslukerfasen»

Mellom 9 til 13 år er barna inne i «bokslukerfasen». Disse fire årene legger grunnlaget for barnas fremtidige forhold til litteratur. Dagens 9-13 åring har veldig lite å gjøre med de 5000 bøkene utgitt for barn i perioden 1900-1999, (der det er dobbelt så mange mannlige forfattere).

Helene Uri burde ha snevret seg inn til 2000-2019 om vi skulle hatt en aktuell debatt om kjønnsfordeling, ikke en historisk gjennomgang fra en for lengst svunnen tid.

I motsetning til i listen av oversatt litteratur, er kjønnsfordelingen i Norge i jenters favør, og det er ikke rart når det er jenter som leser mest.

Kritthvit og kvinnedominert

Ark er en kommersiell aktør. De har ikke ville uttale seg om kjønnssammensetningen av juryen til Arks barnebokpris. Jeg har jobbet som forlagsredaktør i 16 år og vet godt at litteraturbransjen for barn og ungdom er kritthvit og kvinnedominert. Jeg tror ikke juryen til Ark er noe unntak.

Jeg var den eneste mannlige ansatte i Norges største forlag for barnelitteratur. Mitt tilfelle er dessverre ikke unikt. At det er så få mannlige redaktører og markedsansvarlige i forlag og bokhandel og at formidlere i bibliotek og skole for det meste er kvinner, spiller naturligvis inn på hvilke typer bøker som utgis, satses på i bokhandelen og som formidles til barna. Det ville vært naivt å tro noe annet.

Jenter et sikkert kort for fremtiden

I 2016 gjestet jeg London Book fair. Jeg var en av få menn i salen. Boken som ble hyllet det året var «Broren min er en superhelt» av David Solomons.

En kvinnelig britisk forlegger som satt ved siden av meg, dyttet meg på skulderen og sa: «Dette er nok siste gangen en barnebok nevner gutt i tittelen.»

Vi hadde nettopp fulgt en forelesningsrekke som viste at salg av litteratur sviktet, men at jenter leste og var et sikkert kort for fremtiden. Damen fortsatte: «Darling, hadde Harry Potter blitt utgitt i dag, ville Hermine vært hovedperson. Sorry boys, the bus has left the station.»

Gutter marginaliseres som lesere

Dette poeng er ikke like lett å selge inn som Helene Uris poeng om mannlig dominans gjennom de siste hundre år. Fire år er kort, men tendensen er tydelig. Gutter marginaliseres som lesere. På sikt kan det gjøre stor skade på deres fremtid i studievalg og delaktighet i samfunnet.

Gutter ønsker å lese om gutter, og det burde ikke skape debatt. Unge menn fortjener mannlige forbilder i tillegg til bøker som utfordrer dem på etnisitet, legning og verdier.

Hvis litteraturen ikke oppleves relevant, forsvinner gutter som lesere. Jeg ser at det er en utfordring for en bransje med få menn å forstå hva vil gutta lese. Men om bokhandelen ikke ser verdien av gutter som målgruppe, er jeg bekymret for fremtiden.