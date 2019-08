I en rekke år har Netflix fått vokse seg til å bli strømmekongen nesten uten konkurranse, men nå tar HBO, Disney, Warner og Apple opp kampen, skriver Aftenposten.

Når antall strømmeabonnement vi bare må ha vil koste dobbelt så mye som NRK-lisensen, er da tiden inne for en Netflix med reklamepauser?

Prisen skyter i været

Ordet «reklamepauser» gir en vond smak i munnen, enda mer enn ordet «reklame». Det å bli avbrutt fra innholdet vi konsumerer på storskjerm i dag føles helt fjernt, mens det for bare få år siden var like normalt som kjøttkaker på en søndag. Netflix vet definitivt dette, og sjefen Reed Hastings har selv uttalt at reklamepauser er en vei de absolutt ikke ønsker å gå.

Derimot mener en rekke medietopper at dette vil være deres eneste utvei nå som Hollywood-kjempene Disney, Warner og NBCUniversal tar opp kampen ved å bygge sine egne streamingtjenester, og dermed også trekker ut sitt innhold som står for hele 40 prosent av alle seerminuttene på Netflix.

Med andre ord forsvinner 40 prosent av innholdet du ser på ut til minst tre andre strømmetjenester i tiden som kommer. Skal du fortsette å ha like mye innhold vil prislappen gå fra 109,- pr. mnd. med Netflix i dag til nesten 400,- i måneden. Det blir 4800,- i året! Om du syns NRK-lisensen var vond å betale, er det bare å glede seg.

Forsvinner innhold, forsvinner brukere

En studie utført av Hub Entertainment Research i juli 2019, viser at 23 prosent høyst sannsynlig vil droppe abonnementet sitt om Netflix legger til reklamepauser med dagens eksisterende pris. Dette tallet synker imidlertid til 12 prosent om Netflix samtidig reduserer prisen med kun 30 kroner.

Dermed blir 150 milliarder dollar-spørsmålet: Hvor mange brukere vil faktisk droppe ut av tjenesten når 40 prosent av innholdet de liker å se forsvinner, mens prisen forblir det samme?

Legger man til det faktum at folks månedlige utgift på strømmetjenester firedobles, tror jeg ganske mange vil ta en seriøs vurdering på hvor viktig Netflix-abonnementet deres egentlig er for dem.

Andre tjenester baner vei

Norske annonsører står i hvert fall garantert klar.

Med redusert seing på vanlige, lineære TV-kanaler er alle på hugget etter en måte å komme tilbake på storskjermen i stuen. Flere tjenester har allerede banet vei. Aktører som Viafree, D-play og Hulu (som foreløpig er lite etablert i Norge) har i flere år tilbudt gratis, reklamebasert streaming med stort hell.

En Netflix med reklamepauser er kanskje ikke fristende nå som vi er så godt vant, men når antall streamingabonnement overgår antall TV-kanaler, får gjerne pipen en annen lyd.