Kort sagt, mandag 29. april

Når ble terningkast 6 «ikke overstrømmende»?

På Norsk Litteraturfestival i fjor ble min bok Istidens Oppdager kåret til en av Skandinavias ti beste sakprosabøker siden årtusenskiftet. «Vittig, viktig og velskrevet». I en artikkel om litterære priser i Aftenposten 25. april kaller Simen Sætre avgjørelsen overraskende, og hevder at boken før kåringen hadde fått lite oppmerksomhet og en blandet mottagelse.

Vel. Boken fikk tosiders anmeldelser i flere kulturaviser, ble nominert til Kritikerprisen og Språkprisen, og innkjøpt av Kulturrådet. Sætre skriver at «Dagbladet og Klassekampen var positive, men ikke overstrømmende.». Men Dagbladet ga jo faktisk boken terningkast 6, som «en fremragende, forbilledlig biografi ... et storverk om naturen, formidlet med inngående kunnskap og lys optimisme ... bør appellere til et bredt publikum av naturinteresserte lesere.». Klassekampen beskrev den som «medrivende og lærerik ... uhyre vidtfavnende, avslørende og aktuell vitenskapshistorie».

At flere forlag ut fra rent økonomiske betraktninger ikke tok sjansen på å utgi boken, bør ikke overraske. Med 700 tettskrevne sider, hvorav 1/3 er kildehenvisninger, blir den neppe en bestselger, selv om fagbladet GEO kaller den «et mesterverk».

Geir Hestmark, biolog, filosof, vitenskapshistoriker og biograf