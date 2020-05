I enhver helsekrise vil det florere med råd om kur og terapi. Noen kloke, noen grenseløst naive og andre igjen kynisk kommersielle. Du finner dem i aviser, på TV, i sosiale medier og på våre hjemmekontorer via Zoom og FaceTime.

Det multinasjonale selskapet Reckitt Benckiser publisert nylig en pressemelding, der de advarte mot å bruke desinfiserende rengjøringsmidler som Dettol og Lysol innvortes, altså på innsiden av kroppen. Selskapet var redd for at folk ville følge den amerikanske presidentens tankespinn, der «det stabile geniet» lurte på om ikke disse produktene også kunne brukes innvortes for å ta livet av koronaviruset – gjerne i kombinasjon med et veldig sterkt lys.

Den beste behandlingen er gratis

Mitt råd er å la salmiakken bli stående i skapet og neonrørene bli hengende i taket.

Det hviler et komikkens skjær over Trump, om det ikke hadde vært så alvorlig. En hel verden leter nå etter lindring, kur og forebyggelse for den samme sykdommen: koronavirusets sykdom, covid-19. I dag har vi ingen dokumentert behandling eller forebyggelse, annet enn den støtteterapi som gis på sykehus verden over. Det står dog ikke på viljen.

Flere titalls forskjellige medisiner prøves ut i stor skala. Svarene hittil har ikke vært udelt oppmuntrende, selv om det hele tiden gjøres fremskritt. Som for eksempel med Remdesivir – et preparat som ble utviklet for den langt verre, men heldigvis mindre smittsomme, virussykdommen Ebola.

Det vi vet, er at den foreløpig beste behandlingen og forebyggelsen leveres helt gratis av vårt eget immunsystem. Immunsystemet vårt er nemlig like raffinert og intrikat som mange av de påståtte behandlinger der ute er kyniske og banale. Det er de som tror at nikotin holder koronaen unna, på samme måte som at folk tror at man kan redde verdens klima ved å plante en ekstra Tuja Barbarant i hekken.

Profitterer på angst

Ikke bare under koronapandemien, men i mange tiår har vårt immunsystem blitt misbrukt av kommersielle aktører. Å «styrke immunsystemet» har vært, og er fortsatt, et profitabelt mantra i helsekostbransjen og i den alternative velværeindustrien.

Tenåringsbloggere kan fortelle oss om hvordan akkurat deres egne kostholdsråd eller sponsorprodukter styrker immunsystemet. Høye doser C- og D-vitaminer tar knekken på virus – pengene tilbake hvis det ikke virker. Blåbær hjelper statsministeren, og nå kan du få tre pakker for prisen av to.

Grønn te og hvitløk er immunstyrkende, og for bare noen hundrelapper får du tilsendt pamfletten som forteller deg hvordan. Det er i dag ingen grenser for hva som skal kunne gjøre underverker, om vi bare blir engstelige nok – og vipps så er det gjort.

Immunsystemet er godt nok

Så til et faktum: covid-19 kan bli alvorlig.

Ofte ikke grunnet koronaviruset i seg selv, men på grunn av triggingen av vårt eget immunsystem, som igjen kan føre til en immunkrise. Det er faktisk immunsystemet som gjør mange veldig syke. Det overreagerer og angriper friske organer og vev. Er det da logisk å ville «styrke immunsystemet»?

Ifølge de fleste som kan noe om dette, hverken kan eller bør man styrke immunsystemet. Det har faktisk aldri vært smart å kjøre 230 volt inn i en 12 volts lyspære.

Man kan kjøre immunsystemet fra null til minus én med negativt stress, søvnløshet, dårlig diett, røyk og alkohol. Men fra null til pluss én er derimot intet å streve mot.

Revmatikere over natten

At etikk og moral settes til side i slike krisetider, er i seg selv trist, men ikke særlig overraskende. Noen selger munnbind på svartebørsen, andre tilbyr upresise koronatester. Jeg-et trumfer vi-et, og derfor ble apotekene for en måned siden nedrent av folk med resepter på medisinen Plaquenil – en malariamedisin som også mange revmatikere er avhengige av.

I mars foreslo nemlig den amerikanske presidenten også at dette preparatet trolig kunne både behandle og forebygge koronasykdom. Det var slående at mange mennesker, inkludert leger og legers familiemedlemmer, plutselig ble rammet av revmatisme og måtte ha Plaquenil på blå resept.

Faktisk så mange at legemiddelverket måtte stanse utleveringen, slik at revmatikere kunne få medisinen sin. Nå viser det seg at medisinen ikke virker mot korona, og dermed ble hundrevis av pasienter mirakuløst kvitt sine revmatiske plager i løpet av april.

Like godt gikk det ikke med tyrkiske Barış Çimen, som drakk desinfiserende rengjøringsmiddel for å beskytte seg mot Covid-19. Han døde.

