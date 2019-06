Kort sagt, tirsdag 4. juni

Jo, vi vil diskutere økende utgifter

I Aftenposten 30. mai kritiserer Jan Arild Snoen Skattebetalerforeningen for ikke å ville gå inn i debatten om økende utgifter i det offentlige. Det er feil.

Snoen har helt rett i at skattebetalerne er løst organisert. Vi er den eneste interesseorganisasjonen for vanlige skattebetalere. I Norge er det flest små- og mellomstore virksomheter og familier som må sette tæring etter næring. Det samme gjelder for de fleste land. Utfordringen er ikke å unne seg for mye «honning på brødskiven» når honningkrukken er full.

Vi engasjerer oss ikke i prioriteringene, fordi dette er partipolitikk. Men vi er opptatt av at statens pengebruk er fornuftig, nøktern og gjennomtenkt. Dette er også en av grunnene til at vi tok initiativet til «Sløseriprisen».

Fra politisk hold er den enkleste løsningen å la være å prioritere når man har penger. Det er ensbetydende med å sende regningen over til skattebetalerne. For Norge og andre gjelder å tenke langsiktig, bruke pengene fornuftig, kanskje også unne seg litt ekstra når det er rom for det. Offentlig sløseri skaper irritasjon, politikerforakt og i verste fall mindre aksept for de skatte- og avgiftsreglene som vi alle bør bestrebe å etterleve.

Karine Ugland Virik, adm. dir, Skattebetalerforeningen

Debattklimaet i klimadebatten

Bård Vegar Solhjell i WWF skriver godt og tankevekkende i Aftenposten om debattklimaet i klimadebatten. Jeg slutter meg fullt ut til det Solhjell sier om debattkvaliteten og om negative ytringer. Men et par av Solhjells eksempler er pent sagt overraskende.

Solhjell hadde skrevet at: «det er rett å bygge ut vindkraft i Noreg i åra fremover. Men det må skje på naturen sine premiss, uten å øydeleggje viktige naturverdiar og friluftsområde». For dette ble han så kalt «Natur-Judas». Et sterkt uttrykk, men så er også uttalelsen nokså utrolig. En fersk FN-rapport sier at det katastrofale tapet av artsmangfold kommer nettopp av den type naturrasering som vindkraftverk medfører. Solhjell bør komme opp med minst ett vindkraftverk som er bygget eller planlagt bygget «uten å øydeleggje viktige naturverdiar og friluftsområde».

Så henviser Solhjell til meg: «Vindkraftdebatten har også hardna kraftig til. Nyleg haldt forfattar og vindkraftmotstandar Hogne Hognset eit innlegg kor han trekte parallellar mellom Noregs vindkraftutbygginga og Nazi-Tyskland.»

Jeg har selvsagt aldri sagt (eller ment) at vindkrafttilhengere er nazister! Jeg har pekt på det historiske faktum at den tyske okkupasjonsmakten ønsket å bygge strømforbindelser mellom Norge og Tyskland. (Ref Wikipedia.) Men teknologien var ikke tilgjengelig den gangen. At jeg dermed setter vindkrafttilhengere i klasse med nazister, det er på nivå med Erasmus Montanus: «En sten kan ikke fly. Mor Nille kan ikke fly. Ergo er Mor Nille en Sten.» (Nazistene ville bygge kabler. Vindkrafttilhengere vil ha kabler. Ergo er vindkrafttilhengere nazister.) Dummere blir det egentlig ikke.

Solhjell bruker en kjent metode: Tillegg motstanderen din en mening han ikke har, og gå så løs på den med slegge. Jeg lever godt med at Solhjell prøver å diskreditere meg på en mer sofistikert måte enn å bruke skjellsord. Jeg er trygg på at folk flest ser den agendaen han har og hvilken teknikk han bruker!

Hogne Hongset, forfatter

Stiller miljøkrav i legemiddelanskaffelser

Forurensing i forbindelse med legemiddelproduksjon er et stort problem. De siste årene har rester av antibiotika i miljøet blitt anerkjent som en risikofaktor for spredning av resistens. Miljøkrav i legemiddelanskaffelser er et godt tiltak i den globale kampen mot antibiotikaresistens.

Antibiotikaresistens er høyt oppe i bevisstheten her i Norge og vi har også vært en pådriver for å løfte temaet internasjonalt. Jeg har bedt helseforetakene om å utvikle nasjonale systemer for å vurdere etikk og miljø i anskaffelser av legemidler. Kravene skal ivaretas i hele leverandørkjeden.

Legemiddelmarkedet er et sårbart marked med få produsenter og flere internasjonale mangelsituasjoner. Vi må sørge for riktig balanse mellom pris, miljøhensyn og leveringssikkerhet. Leverandører som kan dokumentere godt miljøarbeid i produksjonsprosessen, vil bli belønnet i anskaffelsen. Sykehusinnkjøp mener at miljøkravene vil gi positiv effekt, og leverandørene synes det er bra at det fremover stilles miljøkrav ved legemiddelinnkjøp.

Bent Høie, helseminister (H)

Dårlig smak

I mer enn 40 år har jeg vært kunde hos Ferner Jacobsen, og liker den tradisjonsrike forretningen. Jeg ser i Aftenposten at butikksjef Carl-Christian Ferner frykter fremtiden. Imidlertid synes jeg han inviterer til et politisk «bad taste-party» når han stiller en navngitt politiker opp mot to verdenskriger.

« ... Ferner Jacobsen har overlevd to verdenskriger og finanskrisen, men spørsmålet er om vi overlever Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg», for å sitere hans «spøkefulle» utsagn i Aftenposten fredag 24. juni. Et utsagn som Aftenposten tydeligvis også finner så interessant at det både blir førstesidehenvisning og tittel på artikkelen i A-magasinet. Det er tankevekkende, tatt i betraktning at avisen på lederplass onsdag 29. mai helhjertet slutter opp om kampanjen mot mobbing av politikere.

Synes Aftenposten at måten intervjuet med Ferner er presentert på, bidrar til å bekjempe eller til å forsterke politikermobbing?

Jeg kan forstå frustrasjonen fra næringsdrivende i sentrum og redselen for butikkdød. En redsel som har vært kraftig artikulert i minst 25 år før Miljøpartiet De Grønne fikk noen byråd i Oslo. Tatt i betraktning den hets byråd Berg personlig er blitt utsatt for mens hun utøver sitt virke på vegne av et byråd sammensatt av flere partier, synes jeg imidlertid at en presumptivt seriøs forretningsmann burde veie sine ord bedre fremfor å fyre opp under personsjikane. Han burde også ha nok historisk kunnskap til å se det absurde i å sammenligne to verdenskriger med redusert biltrafikk i Oslo sentrum.

Anne Lise Gjetvik, Oslo