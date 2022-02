Torshov kunne ha vært så mye hyggeligere uten alle eiendomsmeglerne

Linda Wiik Torshov-beboer

Nok et eiendomsmeglerfirma skal etablere seg på Torshov. Den syvende i rekken. Midt i indrefileten av bydelen. Det er så mørkt og trist.

Torshov trenger lys og byliv, ikke introverte meglerkontorer.

Jeg jobber om kvelden, og siste rest av reiseruten min hjem går fra bussholdeplassen Torshov og ned til Sagene skole. Jeg går av bussen, runder hjørnet nedover Vogts gate og krysser Bentsebrugata. Jeg tar til høyre i Torshovgata mot Oskar Braatens plass og til slutt ned Sandakerveien.

På denne ruten har jeg passert et bakeri, en blomsterbutikk, et par kaffebarer, en Narvesen, en Deli de Luca, samt en bar og en kafé. Og seks – snart syv –eiendomsmeglerfirmaer. Og jeg lurer på: Hvorfor det?

Fravær av folk og liv

En av de første kveldene under nedstengingen i mars 2020 gikk jeg som vanlig nedover Vogts gate. Klokken var 21.30. Det var mørkt overalt. Alt var nedstengt. Det var lite folk. Få biler. Tomme trikker. Jeg hadde på hodetelefoner.

Jeg forsøkte å passere en eldre dame som var ute og luftet hunden sin. Hun så såpass tydelig på meg at jeg skjønte hun ville si meg noe. Jeg tok av hodetelefonene. Hun sa: «Jeg synes det er så skummelt ute nå. Det er helt mørkt og ingen folk. Jeg er blitt redd for å gå ut.»

Jeg så rundt meg. Jeg skjønte hva hun mente. Fravær av folk. Fravær av lys. Fravær av liv. Det gjør noe med en gate, en plass, et torg, en by.

Jeg har mange ganger tenkt at krysset ved Vogts gate kunne med litt innsats ha vært som en piazza i hvilken som helst by i Italia. Eller en Plaza i Spania. Med kafeer og restauranter på hvert hjørne. En liten lekeplass. Kanskje et lite felt hvor folk kunne ha spilt petanque eller boccia. Noen benker.

Et eller annet som inviterer folk til å leve mer av livet ute i bydelen sin.

I stedet har man valgt å leie ut kremlokalene til eiendomsmeglerfirma nummer en, nummer to, nummer tre ... Og nå til nummer sju.

Introverte kontorer

Jeg har hatt et lite håp om at det kanskje skulle ha dukket opp en frukt- og grønnsakhandler i lokalene til gamle Torshov Sport. Kanskje en café. Eller en musikkcafé. Bare Jazz – for eksempel. Noe som gir oss lys og liv, heller enn introverte kontorer.

For hvor ofte trenger vi en eiendomsmegler egentlig? Én gang hvert tiende år? Hvor viktig er det da at det ligger i indrefileten av en bydel?

Jeg skjønner godt at eiendomsmeglerne vil jobbe på Torshov. Det er hyggelig, det. Hvor de kan sitte og måle ting og tang opp mot hverandre på gateplan. Men Torshov kunne ha vært så mye hyggeligere uten dem.

Mitt forslag er at meglerkontorene kan samle seg i et bygg litt i utkanten av bydelen. De som trenger å snakke med en megler kan heller ta seg bryet med å dra dit de er. Så slipper meglerkontorene å okkupere de beste lokalene i bydelen vår.

