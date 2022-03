Ufrivillig skolefravær. Skolevegring. Vondt i viljen. Kjært barn har mange navn.

Bård Fossli Jensen Spesialist i barnesykdommer, ph.d.

Så lenge barna vet hva du øver på, er du til hjelp uansett. Når du gjør rett, føler ungene seg bedre, skriver innleggsforfatteren.

Det mangler ikke på råd når barn er borte fra skolen. Det som mangler, er en felles plan.

Debatt

Forfatterne Gaute Brochmann og Ole Jacob Madsen peker på skolen. Psykologspesialist og skribent Line Marie Warholm peker på familien. Andre peker på helsevesenet.

Alle har rett.

Vi trenger å forenkle

Når barna er borte fra skolen, mangler det ikke på råd. Og vi gjør alle nok til å kunne sette oss uten å bli tatt for noe. Det som mangler, er en felles plan.

Den gode nyheten er at vi ikke trenger noen ny behandling. Vi trenger å forenkle. Veien dit går gjennom de grunnleggende prinsippene for medisin, pedagogikk og folkeklokskap.

Det er lett å tenke det handler om oppdragelse, prestasjonsorienterte lærere eller at ungene er late. Samtidig er det vanlig å tenke at det må jo være noe galt med kroppen. At vi må utelukke alt av skade, infeksjon og biologisk sykdom først.

Da går tiden.

Når vi omsider kommer i gang, er feilen vi gjør, å legge spesialpedagogikk, eksponeringsterapi og familieveiledning på et fundament med grunnleggende mangler.

Styr unna koordinatorer

En legesjekk er på sin plass. Vel så viktig er det å sette i gang en samordnet plan. Med en gang.

Først trenger vi én som har hovedansvaret. Kriteriet er at det er en person som har empatien på stell og ser helheten. Styr unna koordinatorer. Disse familiene trenger en skipper, ikke en logistikksjef. Den enkleste måten å finne en slik person er å si «den jobben tar jeg».

Små drypp av mestring

Bli enige om aktiviteter hjemme og på skolen der barnet opplever mestring med mening. Legg listen lavt. Av og til på gulvet.

Disse familiene trenger en skipper, ikke en logistikksjef.

Ubetinget aksept

Gi uttrykk for at du liker den de er fremfor hva de gjør. Det er forskjell på «der er du jo, så deilig å se deg» og «så du kom i dag, så flink du er». Doser sjenerøst.

Forutsigbarhet, oversikt og medbestemmelse

Gjør endringer du vet du kan få til og som er i tråd med grunnleggende, psykologiske behov:

Forutsigbarhet: Skilte foreldre avtaler med barna når de skal bo hos hvem. På skolen er det klart om de kan bli spurt uten å rekke opp hånden. Avtal faste møter med én av behandlerteamet, uavhengig av symptomtrykk.

Oversikt: Jo mer vi vet hva som foregår, jo mindre grubler vi. Fortell ungdommen at du øver på å stoppe med løsningsforslag. Snakk med dem om hva som skal til for å unngå «ikke vurdert» på karakterkortet.

Medbestemmelse: Desto mindre vi kan påvirke tilværelsen, desto mer tærer den på oss. Samtidig er det rammer vi må forholde oss til. Barna skal ikke velge mellom skole eller lediggang. De skal være med å beslutte hvilken time vi skal begynne med.

Valg og tvil er normalen

Eksemplene dekker ikke alle situasjoner. Valg og tvil er normalen. Straks vi har linjer å jobbe etter blir det enklere å velge rett. Og vi må tillate oss å feile. Så lenge barna vet hva du øver på, er du til hjelp uansett. Når du gjør rett, føler ungene seg bedre. Om du glemmer deg, viser du deg feilbarlig. Og da føler de seg bedre da også.

Så årsaken ligger ikke hos deg. Den ligger heller ikke hos de andre. Den ligger i at vi har glemt det grunnleggende.

Det kan vi endre. Når vi gjør det, blir ikke barna bedre. De blir bra.