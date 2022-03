En skjemmende UFO har landet på taket til Stordalens hotell. Det avslører en mangel på ærbødighet.

Ragnvald Bing Lorentzen Arkitekt, MNAL

31. mars 2022

Petter Stordalen vil sikkert ikke rive påbygget, men vi håper han har dannelse nok til å verne om sin eiendom for øvrig inn i en ukjent fremtid, skriver debattanten.

Har man råd til å kjøpe en så enestående bygning, følger det forpliktelser med. Hele veien.

I Aftenposten 26. mars kunne vi lese om og se bilder av Petter Stordalens nye hotell i det tidligere Oslo Lysverker ved Solli plass. Byantikvar Janne Wilberg er begeistret og imponert over resultatet. Hun roser Stordalen fordi han har oppfylt de fleste av antikvarens krav.

Det er gledelig at Byantikvaren er fornøyd. Det er en garanti for kvalitet. Men vi får vite at begge har måttet ta og gi. Når så mye av interiøret er tilbakeført til det originale, er det ikke mer enn rimelig at Stordalen får ett av sine ønsker oppfylt.

Tåler ikke en flyvende tallerken

Siden han har vært snill gutt, vil antikvaren tillate et påbygg på taket. Det ligger en innrømmelse her. Vi aner at Byantikvaren helst så for seg at påbygget ble fjernet, men la gå, Stordalen fortjener sin belønning. Så er vel alt såre vel?

Overhodet ikke. Den UFO-en som har landet på bygningens tak, er i høyeste grad skjemmende. Det handler om en bygning med hovedfasade mot en av byens mest beferdede gater. Et hus med en arkitektur av ypperste klasse.

Med sin røde teglstein og forfinede utforming i italiensk inspirert nyklassisisme har den en av byens vakreste fasader fra mellomkrigstiden. Tegnet av arkitektene Bjercke og Eliassen, oppført ca. 1930, beæret med Houens diplom 1933, den høyeste utmerkelse et norsk byggverk kan få.

Et slikt hus tåler ikke en landing av en flyvende tallerken. Gjør det noe? Vil sikkert flere spørre. Den sees jo nesten ikke, bare en rund form som stikker litt opp over taket. Jo, det gjør noe, og fra husets sider er den langt mer synlig.

En del av Oslos bybilde

Den er et fremmedelement som overhodet ikke harmoniserer med den originale bygningen. Og den avslører en mangel på ærbødighet, eller kultur om man vil, overfor det klenodiet man har med å gjøre. Har man råd til å kjøpe en så enestående bygning, følger det forpliktelser med. Hele veien.

De som kan glede seg over bygningen, er hotellets gjester og andre besøkende. Men hotellet angår flere enn denne eksklusive gruppen. Det er en del av Oslos bybilde. Det angår alle som ferdes i byen. Det tilhører vårt store felleseie.

Hotellmagneten har sikret seg byggekunst av uerstattelig verdi. Han vil sikkert ikke rive påbygget, men vi håper han har dannelse nok til å verne om sin eiendom for øvrig inn i en ukjent fremtid.

