Et knefall for terroristen å avlyse Prideparaden

Yousef Bartho Al-Nahi Oslo

17 minutter siden

Svært mange gikk i tog gjennom Oslos gater til tross for at Prideparaden ble avlyst.

Politiet lot terroristen få gjennomslag når de anbefalte avlysning. Det er hårreisende og et farlig signal.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter? Meld meg på

I dag ble det skeive miljøet i Norge utsatt for to overgrep. Det første og klart mest alvorlige var fra en feig terrorist som angrep fredelige mennesker, trolig på grunn av deres seksuelle legning.

Men også myndighetene begikk et overgrep. Politiet lot terroristen få gjennomslag når de anbefalte avlysning av prideparaden og alle andre pridearrangementer i Oslo.

Dagens angrep var et angrep på demokratiet, et angrep på grunnloven og et angrep som begrenser folks følelse av trygghet.

Selv om det er for tidlig å fastslå sikkert, ser det ut til at målet for angrepet var Pride og alt det Pride står for.

Hårreisende

Da er det helt hårreisende at vi som samfunn gir etter for det som fremstår som terroristens mål – å begrense skeives muligheter for å møtes og uttrykke seg.

22. juli endte med styrket samhold. Det slo beina under flere høyreekstreme miljøet. Etter dagens angrep var det offeret som ble oppfordret til å begrense seg. Hva slags signal sender det til den neste terroristen som ønsker å skremme noen til taushet?

Hva slags signal sender det til den neste terroristen som ønsker å skremme noen til taushet?

Jeg vil gå så langt som å si at denne responsen fra myndighetene potensielt har svekket landets sikkerhet i mange år fremover.

Et av politiets desidert viktigste samfunnsoppdrag er å sørge for at alle borgere i landet skal kunne føle trygghet og beskyttelse til å leve livene sine i tråd med grunnleggende menneskerettigheter.

I dag ble denne rettigheten frarøvet det skeive miljøet. Det er en utilgivelig fallitterklæring.

De siste ti årene har det vært flere konkrete terrortrusler mot Pride, både mot toget generelt, men også mot skeive muslimer. Det har aldri hindret hverken toget eller de skeive muslimene fra å møte opp. Det er så mye som står på spill. Kampen for å normalisere at kjærligheten ikke har noen grenser, og at ethvert individ er fritt til å elske den de vil.

Prisen for å komme ut av skapet har ofte vært brudd med familie, lokalmiljø og noen ganger både trusler og vold. Hele det skeive miljøet er vant med at det koster umenneskelig mye å kunne være fri og leve livet i tråd med egne følelser.

I 2014 kom Profetens Ummah med konkrete trusler mot Pride. Den gangen var det hovedsakelig rettet mot de muslimske skeive aktivistene. Da stilte muslimske samfunnsdebattanter opp og sa at hvis de skulle angripe paraden, måtte de gå igjennom oss først.

Prideparaden er kjent for å være en av de mest suksessfullt gjennomførte arrangementene som arrangeres i Oslo. De har flere hundretalls frivillige vakter både representert i hver seksjon av toget, men også offisielle vakter med en mer generell funksjon i toget.

Vanskeligere å sikre

Politiet, militære og alle deler av det offentlige Norge er representert. Ved å avlyse det offisielle toget, åpnet man i dag for at privatpersoner markerer rundt i byen på eget initiativ, i flere ulike fraksjoner, og på mange forskjellige steder. Da blir det vanskeligere for politiet å holde oversikt og vanskeligere å sørge for at det blir en trygg og god gjennomføring.

Jeg mener politiet bør gi en offentlig unnskyldning til alle skeive som i dag fikk frarøvet muligheten til å uttrykke seg. Det minste vi kan gjøre er å gjøre alt vi kan for at paraden skal bli gjennomført ved første mulige anledning.