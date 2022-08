Situasjonen på brygga var adskillig verre enn det Ruter ga inntrykk av

Stein Erik Kirkebøen Badegjest på bomtur

14 minutter siden

Hundrevis av badegjester ga opp håpet om øytur og forlot kaien, skriver debattanten.

Det var fullkomment kaos rundt øybåtene på Rådhusbrygga.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Fredag 29. juli intervjuet Aftenposten kommunikasjonssjef i Ruter Cathrine Myhren-Haugen om innstilte fergeavganger. Avisen skrev tidligere på kvelden at båtene ut til øyene var kansellert.

Kommunikasjonssjefen avviste at det var tilfellet.

Aftenposten hadde ingen grunn til å legge inn en rettelse.

Flere hundre sto i kø

Situasjonen var adskillig verre enn det avisen lot kommunikasjonssjefen gi inntrykk av. I en periode var det, enda en gang denne sommeren, fullkomment kaos rundt øybåtene på Rådhusbrygga.

Dette skjedde fredag ettermiddag. I varmt sommervær sto flere hundre i kø for å komme ut til øyene. En av de nye elfergene kom inn. 350 passasjerer gikk lykkelige om bord etter lang tid i varm kø.

Lykken varte ikke lenge. Før den fulle fergen rakk å legge fra kom det beskjed over høyttaleranlegget om at alle måtte forlate skipet.

Ingen forklaring. Ganske unormalt.

Fergen gikk rett i opplag sammen med de andre elfergene. Ganske unormalt, håper jeg.

Ingen visste hva som skjedde. Personalet på brygga visste ikke. Båtmannskapet som gikk på land, visste ikke.

Ingen fikk informasjon. Ingen ante når de kom i gang igjen. Noen håpet at det ville skje i løpet av kvelden.

Trafikken var kansellert

Imens gikk én båt, en dieselferge. Personalet på brygga ga klar beskjed om at ingen badegjester fikk være med den siden ingen visste om noen kunne komme og hente oss hjem igjen.

Fergen var forbeholdt noen få hytteboere som skulle hjem og badegjester som allerede hadde reist ut og skulle hentes.

Da var trafikken i realiteten kansellert.

Hundrevis av badegjester ga i hvert fall opp håpet om øytur og forlot kaien. Utover kvelden ble det bedre, men trafikken gikk lenge med 60 prosent kapasitet.

Det var ille, men verst var den totale mangelen på informasjon etter at hundrevis av passasjerer ble sendt på land. Kommunikasjonssjefen var tydeligvis mer opptatt av å male et mørkt bilde nesten rosenrødt, enn å informere personalet og passasjerer.

