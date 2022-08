Amnesty-rapporten: Useriøst fra Aftenposten

John Peder Egenæs Generalsekretær, Amnesty International Norge

Aftenpostens kommentator slenger rundt seg med begreper som «havari» og «makkverk». Vi skal la det ligge og heller gå nøkternt gjennom hva som faktisk er situasjonen, skriver John Peder Egenæs (bildet).

Vi har i alle sammenhenger sagt at Russland har ansvaret for krigen.

Debatt

Dette er et debattinnlegg.

Aftenpostens kommentator Andreas Slettholm kommer med voldsomme karakteristikker om Amnesty i avisen 10. august. Slettholm slenger rundt seg med begreper som «havari», «makkverk» og «skandale».

Det er trist å se så useriøs journalistikk, men vi skal la det ligge og heller gå nøkternt gjennom hva som faktisk er situasjonen.

Burde ikke kalt kritikere for «troll»

Amnesty kunne gjort noen ting bedre: Generalsekretæren for den internasjonale organisasjonen burde ikke kalt kritikere for «troll». Og vi kunne muligens hatt nye eksempler på at russiske styrker ikke overholdt folkeretten – også i denne rapporten.

Det siste er jo et viktig poeng: For Slettholm viser til argumentet om at vi likestiller de to partene. Det gjør vi selvsagt ikke.

Vi kunne antagelig ha gjentatt eller funnet nye måter å distribuere de 20 rapportene med kritikk av russiske styrker som vi har publisert siden krigens utbrudd, på. Vi kunne kanskje ha repetert disse funnene enda noen ganger. Men alle har vært dekket av nær sagt alle internasjonale og norske medier og er lett tilgjengelige både på Amnestys internasjonale og norske nettsider.

For vi sier ikke at de to partene er like. Vi har i alle sammenhenger sagt at Russland har ansvaret for krigen. Vi har brukt nær sagt alt vi har av ressurser for å dekke russiske overgrep siden krigens start. Vi har brukt masse ressurser på å mobilisere mennesker i Norge mot krigen.

Brukt akkurat samme metoder

Det essensielle i akkurat denne rapporten er at ukrainske militære har utsatt sivile for stor risiko ved å plassere militære styrker unødvendig nære sivile områder.

Vi har 19 helt konkrete tilfeller. Disse tilfellene er vurdert av de samme etterforskerne som har laget over 20 rapporter om russiske overgrep. Det er også de samme som har flere tiårs erfaring fra krigssoner over hele verden. De har brukt akkurat samme metoder som de alltid gjør.

Enkelte norske militære og folkerettseksperter har uttalt seg kritisk. Det gjør de uten å ha sett satellittbildene, uten å ha sett kartdetaljer og uten å ha vært til stede fysisk i felt. Dette i kontrast til våre etterforskere, som i mange uker har vært til stede i Ukraina. Det fremstår for oss underlig, men får stå for deres regning.

Det mest sentrale poenget, om at sivile utsettes for unødig risiko, er ellers det samme budskapet som ble løftet frem av UNHCR i juni og Human Rights Watch i juli.

Materialet er sendt til ukrainske myndigheter

Vi erkjenner at det ville vært enklere å vise nøyaktig hva vi snakker om, hvis vi kunne lagt offentlig frem vårt omfattende materiale av satellittbilder og GPS-koordinater.

Dette materialet er imidlertid sendt til ukrainske myndigheter så de selv kan gå gjennom det. Årsaken til ikke å publisere dette offentlig er den samme: at vi vil skåne sivile i Ukraina.