Franske mareritt?

Det har vært store protester i Frankrike etter at en 17 år gammel gutt ble skutt av en politimann. Bildet er tatt 2. juli i Paris. Vis mer

Tore Rasmussen i forlaget Legatum publishing ble kritisert i et essay av Øyvind Strømmen. Her svarer Rasmussen.

Marerittet Frankrike nå gjennomlever, ville vært unngått om forfattere som Dominique Venner, Alain de Benoist og Renaud Camus hadde blitt lyttet til.

Journalist og forfatter Øyvind Strømmen skriver om «Franske maredraumar» i Aftenposten 1. juli. Hans artikkel handler ikke om de krigslignende tilstandene som nylig har herjet Frankrike. Det Strømmen kaller «mareritt», er ideene til tre franske forfattere som har kjempet og advart mot utviklingen.

Politisk korrekte forklaringer har sluttet å overbevise. 59 prosent av franskmenn mener opptøyene er en konsekvens av en forfeilet innvandringspolitikk, og 61 prosent mener «den store utskiftningen» finner sted.

Begrepet er altså godt etablert. For befolkningsendringene er voldsomme: 28 prosent av alle barn født i Frankrike i 2021 har minst én forelder som er født utenfor EU. Hver tiende innbygger i Frankrike er innvandrer.

Kolonisering

Strømmen skriver at det «virkelig hårreisende» ved Camus’ ideer er at han mener Europa er i ferd med å bli kolonisert. Camus’ hovedargument er at kolonisering i opprinnelig forstand betyr at befolkningskolonier etablerer seg, og at det finnes langt flere afrikanere i Europa i dag enn europeere i Afrika under kolonitiden. Den eneste store befolkningskolonien var Algerie, skriver Camus, hvor det ved uavhengigheten i 1962 bodde 800.000 europeere – 6,8 prosent av landets totale befolkning.

Det var særlig demografiske overveielser som fikk president Charles de Gaulle til å gi Algerie uavhengighet. Privat uttalte han: «Hvis alle arabere og berbere i Algerie blir ansett som franske, hvordan skal de forhindres fra å flytte til Frankrike, når levestandarden er så mye høyere? Min landsby vil ikke lenger hete Colombey-de-to-kirker, men Colombey-de-to-moskeer!»

Stemmegivning

Venner var en av mange som først mente de Gaulle var en sviker. Men til slutt innså han at han hadde vært klarsynt: «Han mente ethvert folk hadde sitt eget kall og fritt måtte råde over seg selv», skrev Venner 30 år etter. Ledetråden i hele resten av hans senere virke var at franskmenn først og fremst er del av et europeisk skjebnefellesskap. Utforskningen av dette fellesskapet ble kjernen i Det franske nye høyre og tankesmien Grece, som Venner og Benoist stiftet.

Strømmen mener tilsynelatende at Benoist egentlig ikke er demokrat fordi han ønsker en annen form for demokrati enn det liberale. Jeg vil svare ved å sitere Singapores landsfader Lee Kuan Yew: «I multietniske samfunn stemmer man ikke i samsvar med sine økonomiske og sosiale interesser, men i samsvar med etnisitet og religion. Om jeg skulle innført (det britiske) systemet her, ville malayene stemt på muslimer, inderne på indere og kineserne på kinesere.»

Benoist og Venner ville nikket anerkjennende til dette. Stemmegivningen i Europa har i dag en klar etnisk komponent. Ifølge SSB stemte 80 prosent av annengenerasjons innvandrere med foreldre fra Afrika på Rødt, SV og AP. Blant østeuropeere er stemmemønsteret mye nærmere etniske nordmenn. Skyldes dette virkelig sosiale forskjeller?

Vi synes ikke det er ille å mene, som Alain de Benoist gjør, at demokratiet må hvile på tilhørighet til et folk med felles «kultur, historie og skjebne». Uten det ville 1814 og 1905 aldri funnet sted.