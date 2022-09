Kort sagt, torsdag 8. september

«Kort sagt».

Hurtigbåt. Togtilbud. Klimaaktivisme. Dette er dagens kortinnlegg!

Biodrivstoff kan gi utslippskutt for sjøtransport

Aftenposten skrev 22. august om hvordan den nye elektriske hurtigbåten MS Medstraum skal bidra til å redusere utslippene fra hurtigbåtene. Det hevdes at det å kutte i utslippene fra ferger og hurtigbåter har vært en «umulig oppgave» frem til nå. Dette er ikke Drivkraft Norge enig i.

Muligheten har vært der, men myndighetene har ikke lagt til rette for å bruke den. Vi savner en mer nyansert vurdering av hva som skal til, for å redusere utslippene raskt nok fra sjøtransporten.

Elektrifisering er et godt tiltak, men det medfører store investeringer, redusert rekkevidde og lengre ladetid enn båter med forbrenningsmotor.

Årsaken til at utslippskutt fra sjøtransport går tregt sammenlignet med veitrafikken er at de ikke har erstattet bruk av fossilt drivstoff med biodrivstoff i samme tempo som i veitrafikken.

Biodrivstoff er i dag det eneste tiltaket som kan redusere utslippene av klimagasser med umiddelbar effekt i eksisterende flåte. Men myndighetene må ønske det. De må erkjenne at det er en langsiktig løsning.

Kristin Bremer Nebben, administrerende direktør i Drivkraft Norge

Ingen bør undre seg over at folk velger bil fremfor tog

På lederplass skriver Aftenposten 3. september at «det er fint med flere kollektivaktører som presser hverandre for å gi best og billigst mulig tilbud til de reisende».

Har avisens redaktør prøvd å reise med tog den siste tiden? For eksempel fra Fredrikstad til Vinstra? Det har jeg.

Det vil si: Jeg er i ferd med å forsøke. Men jeg er i tvil om jeg har nok miljøvilje til å gjennomføre en reise som før konkurranseutsettingen var en overkommelig helgetur.

Nå starter utfordringen allerede før billetten er kjøpt i appen. Nettopp fordi det er flere aktører på strekningen.

Hvem selger billetter til hva? Er det tog eller buss? Er det for lite eller mye tid mellom togene og bussene? Avgangene flimrer over skjermen. Prisene hopper opp og ned. Det står plutselig at tilbudet ikke lenger finnes, eller at prisen ikke inkluderer hele reisen. Jeg går ned i knestående og kontakter kundeservice. Det hjelper litt, men også der er det forvirring. Og billig? Billigste og (selvsagt) dårligste alternativ for en familie på fire ligger på 3560 kroner. Dyreste alternativ ligger på 6690 kroner.

Ingen bør undre seg over at folk velger bilen. Så mye for «best og billigst». Så mye for miljøet.

Hild Haaheim, Fredrikstad

Meningsløs anmeldelse skader klimakampen

Fem klimaaktivister har valgt å anmelde den norske staten til Diskrimineringsnemnda for aldersdiskriminerende klimapolitikk (Aftenposten 6. september). Diskrimineringsnemnda er en av flere sikkerhetsventiler i demokratiet vårt som skal «klippe frisøren». For å si det med rapduoen Karpes ord.

Diskrimineringsnemnda skal derimot ikke være et instrument for å gi små mindretall vetorett i politiske spørsmål med diskriminering som unnskyldning.

Anmeldelsen til Diskrimineringsnemnda vitner om en manglende forståelse for spillereglene i demokratiet. Det vanner ut begrepet diskriminering. Det er Stortinget, ikke Diskrimineringsnemnda, som skal gi lover om vern av naturområder og norsk petroleumspolitikk.

Det å ta staten til «retten» later til å være den nye måten å drive klimaaktivisme på. Når argumentene ikke er gode nok til å vinne frem i demokratiet, tyr en til snevre søksmål. I motsetning til klagerne må norske folkevalgte faktisk forholde seg til den verden vi har. Ikke den verden man ønsker seg.

Spørsmål om prioriteringer av jordbruksstøtte, lisensfellinger og landskapsvern hører ikke hjemme i en domstol. De hører hjemme i Stortinget.

Jeg håper derfor saksøkerne engasjerer seg i et politisk parti. Debatten om det er norsk kjøtt eller chilensk avokado som er best for klimaet kan vi ta i en politisk debatt, ikke i en rettssal.

Erlend Kvittum Nytrøen, justispolitisk rådgiver i Senterpartiets stortingsgruppe