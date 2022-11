Full letestans er det eneste ansvarlige

Nora Selnæs Rådgiver politikk og kommunikasjon, Miljøpartiet De Grønne

8 minutter siden

Wisting-feltet ligger i Barentshavet. Det var ventet en utbyggingsplan i desember i år, men nå utsettes dette.

SV bør stille stans av all annen oljeleting som krav for å støtte statsbudsjettet.

At Equinor dropper Wisiting-feltet arrow-outward-link , må ikke bli en trojansk hest for klimapolitikken. Hvis vi skal ta klimakrisen på alvor, er full letestans det eneste ansvarlige.

Hele miljøbevegelsen var enig om at Wisting måtte stoppes. Miljødirektoratet advarte arrow-outward-link senest denne uken mot utbygging. At Equinor droppet klimabomben Wisting fordi de ikke lenger er sikker på at det er penger nok i det, er ikke en seier.

Det skulle bare mangle. Noe annet ville være en oljekatastrofe.

Fakta Wisting-feltet Planen var i utgangspunktet å ta investeringsbeslutning for Wisting-feltet i desember 2022

Nå er planen å ta investeringsbeslutning før 2026

Investeringskostnaden regnes nå til 104 milliarder kroner, fra et tidligere anslag på 60–75 milliarder

Produksjonsstarten var opprinnelig ventet i 2028, og feltet skulle produsere i 30 år

Wisting-lisensene PL537 og PL537B ligger sentralt i Barentshavet, rundt 310 kilometer fra fastlandet og 185 km fra Bjørnøya

Lisensene består av funnene Wisting Central og Hanssen, som ligger på et havdyp på omtrent 400 meter

Utbyggingen skal skje i form av en havbunnsutbygging, der oljen skal prosesseres og lagres på en flytende produksjonsinnretning.

Feltet skal forsynes med kraft fra land, og gassen i feltet skal eksporteres til Snøhvit-feltet

Equinor er operatør for Wisting-feltet og eier 35 prosent. Partnere er Aker BP med 35 prosent, Petoro med 20 prosent og Inpex Idemitsu Norge AS med 10 prosent Kilde: Equinor arrow-outward-link Vis mer

Trojansk hest

Selv om det er bra at Wisting-feltet skrotes, er jeg redd det blir en avledningsmanøver.

Det var en stor og viktig seier da miljøbevegelsen med hjelp av Sosialistisk Venstreparti (SV) og Venstre klarte å stanse oljeutvinning i LoVeSe (Lofoten, Vesterålen og Senja). Men samtidig var det på mange måter en trojansk hest.

Etter mange års kamp sa Arbeiderpartiet til slutt nei til LoVeSe. Men de stemte stadig for nye oljefelter andre steder og beredte grunnen for utvinning i det sårbare Barentshavet.

SV må ta ansvar

I rollen som vippeparti har SV makt og ansvar til å få til store endringer. Uten SVs budsjettstøtte må regjeringen gå til Høyre for å få flertall. Det ønsker den neppe.

Derfor bør SV stille stans av all annen oljeleting som krav for å støtte statsbudsjettet.

Nordmenn tror ikke at regjeringens politikk vil gjøre at vi når klimamålene. Det er jo ikke så rart, for det er jo sant. Verden er på vei mot 2,8 graders oppvarming arrow-outward-link .

Klimaforskningen er tydelig: Vi kan ikke utvinne mer olje og gass. Men bare i år bruker regjeringen 26,5 milliarder kroner arrow-outward-link i direkte statlige investeringer i oljeleting. Tiden er overmoden for reell endring i norsk oljepolitikk.

Klimaklokken tikker

Handling skaper håp. Norsk klimapolitikk trenger ikke være på oljenæringens premisser. Er det én ting jeg lærte av arbeidet i byrådet i Oslo, er det at det umulige er mulig – hvis man stiller tydelige miljøkrav og prioriterer kampene sine.

SV må være tydelig overfor regjeringen på at det ikke kan støtte et budsjett som fortsetter å gamble med klima og utvinne mer olje. Klimaklokken tikker.