Mangler kunnskap om byggesak

6 minutter siden

Erik Joner i Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) mener det er kunnskapsløst å hevde at jorden vi skal grave i på Geitmyra, ikke egner seg til dyrking.

«Tiltaksplan forurenset grunn» for Geitmyra skolehager utarbeidet av R3 entreprenør er del av byggesaken. Den bør være kjent for Joner. Jeg siterer her fra sammendraget: «Massene er over akseptabel verdi for dyrking av grønnsaker.» ... «Det var tungmetallet bly som gjorde utslag i tilst.kl 3.» ... «Massene må leveres til godkjent massemottak iht. analyseresultat.» ... «Graveentreprenør er pliktet til å følge det som er beskrevet i tiltaksplanen.»

Så skal jeg gi Joner rett i at det er upresist å beskrive jorden som «spesialavfall», da det er mer korrekt at det skal leveres til spesialmottak.

Mitt innlegg i Aftenposten baserer seg på tiltaksplanen.

Påstandene fra Joner er følgelig både usaklige og ufine. Men manglende kunnskap om byggesak kan jo bære riktig galt av sted.

Jeg skal ikke påstå å ha stor kunnskap om kvaliteten på matjord, men har god kunnskap om ansvar i byggesak. Jeg forholder meg til ekspertisen som har undersøkt jordkvaliteten. Det synes jeg også Joner bør gjøre.

Kjetil Eriksen, tømrermester