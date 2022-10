Vi vet faktisk mye om hvordan antidepressiver fungerer

Lars Lien Styreleder, Norsk psykiatrisk forening

8 minutter siden

Folkeopplysningen burde formidle at antidepressiver påvirker en rekke ulike biologiske prosesser, ofte på en annen måte enn psykoterapi, mener Lars Lien.

Folkeopplysningen bryter med prinsippet om faglig kvalitet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

I sitt svar på våre innvendinger skriver NRKs Folkeopplysningen at det viktigste for dem er kvaliteten på argumentene og referanser fagfolk henviser til, ikke hvilken tittel de har. Det er et riktig prinsipp. Men det fremsettes hverken argumenter eller vises til referanser i programmet, bare påstander. Seerne kan vanskelig vite om påstandene bygger på kunnskap. Da er det viktig at fagpersonene som Folkeopplysningen har valgt ut, har spisskompetanse innen feltet.

Kombinasjon kan ha bedre effekt

Folkeopplysningen bryter med prinsippet om faglig kvalitet når de formidler at vi ikke vet hvordan antidepressiver fungerer. Det vet vi faktisk mye om arrow-outward-link . Antidepressiver påvirker aktiviteten av signalsubstanser i nervesystemet og produksjon av biologisk aktive proteiner. Nervesystemets tilpasningsevne fremmes: Nydannelse av nerveceller øker, nervecellenes motstand mot toksiske effekter bedres, og immunsystemet påvirkes også.

Folkeopplysningen trenger ikke å gjengi disse mekanismene, men burde formidle at antidepressiver påvirker en rekke ulike biologiske prosesser, ofte på en annen måte enn psykoterapi. Det forklarer også hvorfor kombinasjonen av psykoterapi og antidepressiver kan ha bedre effekt ved alvorlige depresjoner enn én av behandlingsformene alene.

Billig retorikk

Det er viktig å sette psykoterapi og medikamentell terapi inn i en kontekst. Det er en rekke somatiske medikamenter og operasjoner som har langt mindre effekt enn psykiatrisk behandling arrow-outward-link . Å dra profesjonskampkortet er billig retorikk. Psykologer og psykiatere har komplementær kunnskap og er dessverre en mangelvare i dagens psykiske helsevesen.

Til slutt: Jeg har ikke hevdet at programmet bidrar til fortsatt stigma og skam generelt, men at mange pasienter sliter med «pilleskam» knyttet til det å bruke psykofarmaka. Enkelte grupper med dårlige erfaringer får ofte stor plass og bidrar til stigma. Gjennom dårlig formidling bidrar Folkeopplysningen til å gjøre det enda vanskeligere å ta riktige valg om bruk av svært nyttige medisiner.