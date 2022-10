Fortsatt feil om folkeretten

Konflikt- og folkerettsforsker Cecilie Hellestveit forsøker i sitt svar til oss i Aftenposten 21. oktober å imøtegå våre innvendinger mot boken hennes «Dårlig nytt fra Østfronten». Dette svaret er ryddigere enn hennes foregående ved at hun nå tydelig behandler ett av de folkerettslige spørsmålene vi tok opp – retten til selvforsvar ved angrep på oljeinstallasjoner – og ikke blander inn politiske vurderinger.

Hellestveit hevder at FN-paktens maktforbud «gir suverene stater beskyttelse mot angrep/trusler mot suverent territorium og for sin politiske uavhengighet» mens selvforsvarsretten går «lenger og kan også gi rett til å svare på angrep som finner sted utenfor suverent territorium». Dette er uholdbart.

Stater har ikke adgang til å bruke militær makt mot installasjoner på andre staters kontinentalsokkel. Hellestveits oppfatning har ingen dekning i folkerettslige kilder og ville ført til uønskede konfrontasjoner.

Det er dessuten en nødvendig sammenheng mellom overtredelse av maktforbudet og retten til selvforsvar. Ifølge folkeretten utløser bare kvalifiserte brudd på maktforbudet (det som i FN-pakten kalles væpnet angrep) rett til selvforsvar. Det var dette skillet som Den internasjonale domstolen drøftet i oljeplattformsaken arrow-outward-link fra 2003: Var iranske angrep mot handelsskip og militærfartøyer alvorlige nok til at USA hadde rett til selvforsvar?

At «maktbruk» og «væpnet angrep» er to graderinger på samme skala har domstolen også bekreftet i andre saker. For eksempel i Nicaragua-saken arrow-outward-link fra 1986, hvor domstolen definerte væpnet angrep som de mest alvorlige formene for buk av makt (avsnitt 191). I det hele tatt er dette en ganske grunnleggende og åpenbar sammenheng som det ikke burde være mulig å være uenig i.

I sin analyse blander Hellestveit også inn de folkerettslige reglene om hva som skal til for å anse en bestemt stat for å være ansvarlig for angrep, og reglene om nøytralitet. Men disse reglene har ingen betydning for hva som kan kvalifisere som et væpnet angrep, og dermed en rett til selvforsvar.

Stian Øby Johansen, førsteamanuensis og fagansvarlig i folkerett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Geir Ulfstein, professor emeritus i folkerett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo