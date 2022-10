Er markagrensen en tvangstrøye for Oslo?

Debattredaksjonen

13 minutter siden

Jo Heringstad foreslår å bygge mer i Sørkedalen (bildet).

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Magnus Ravlo Stokke er snart ferdig utdannet arkitekt. Hans innlegg om byutvikling (23. oktober) viser at han ennå ikke har lært noe som er viktig for slik utvikling: At temmelig høye boligpriser og temmelig mye pendling viser at det er stort boligunderskudd i Oslo. Begge deler må være konsekvenser av for rigide restriksjoner for boligbyggingen i den kommunen. Den mest rigide restriksjonen er markagrensen, som ble vedtatt mens byen ennå hadde stor tomtereserve, og som etter hvert har «stengt byen inne».

Det finnes ikke noe slikt som en gratis lunsj, ifølge amerikansk ordtak. Markagrensen er blitt temmelig dyr når konsekvensene av den er stort boligunderskudd, høye boligpriser og mye pendling! Er tiden nå inne for et drastisk tiltak, som å gjøre Sørkedalen til del av byen i stedet for del av Marka?

Det positive i Stokkes innlegg er at han forstår at det må bygges noe høyere enn hittil vanlig, hvis byen ikke kan utvides. Det har vært snakket og skrevet om bygging i eplehager i villastrøk som fortetting av byen Oslo. I praksis blir det da riving av eksisterende bolighus for å få plass til mange leiligheter i det som kalles lavblokker. Da blir det mange og sterke naboprotester! Da blir det også stor biltrafikk på villaveier som ikke er bygd for det, særlig i byggetiden for mange nye boliger.

Undertegnede mener at tre alternativer for Oslos videre utvikling bør vurderes og sammenlignes:

1. Flytting av markagrensen i Sørkedalen og noen andre steder.

2. Bygging av høyhus med stort antall etasjer, fortrinnsvis nær kollektive transportmidler med stor kapasitet.

3. Sanering av stort antall småhus for å skaffe plass til lavblokker med flerdoblet antall leiligheter.

For alle alternativer gjelder det å skaffe så mange nye boenheter at det blir rimelige boligpriser i Oslo, og mindre pendling.

Jo Heringstad, pensjonert skogingeniør