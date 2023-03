Stans avfallskolonialismen

20.03.2023 01:00

Det er ikke de 3 prosentene med klær som gjenbrukes i Norge, som er problemet, men de 97 prosentene som sendes ut av landet.

Donasjon og gjenbruk er naivt, skriver Ingun Grimstad Klepp, Jens Måge og Tone Skårdal Tobiasson og viser til at land i sør oversvømmes av brukte klær.

Gjenbruk er bra for miljøet, svarer Fretex. Uten tvil! Men det er ikke hele bildet.

97 prosent av klærne som samles inn, eksporteres. At inntekten går til gode formål, er bra, men avfallet flyttes like fullt fra nord til sør.

EU og Europa øker sin eksport av brukte klær. 1,7 millioner tonn ble sendt ut av regionen i 2019. Av importen til Kenya og Ghana er 40 prosent avfall. Kleseksporten muliggjør overproduksjon. Det er avfallskolonialisme.

Enorm eksport av brukte og usolgte klær er ingen løsning på kjedenes avfallsvolum. Det må innsamlerne vedgå. I frykt for at gjenbruk får et dårlig rykte, underkommuniserer de problemet.

Vi deltar begge i arbeidsgruppen for et norsk produsentansvar. Ordningen må sikre reduserte klesvolum og at produsentene tar ansvar for klær som eksporteres. Da bremses overproduksjonen, og miljøskadene minker.

Anja Bakken Riise og Åsa Paaske Gulbrandsen,

Framtiden i våre hender