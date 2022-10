Arrestasjonen av jøder i Nord-Norge ble ikke glemt

Debattredaksjonen

8 minutter siden

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Jeg vil bare presisere at jeg ikke «glemmer» å omtale disse arrestasjonene.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

I Aftenposten 27. oktober har Kjell Arman Smith et innlegg «Glemmer de nordenfjeldske jødene». Han kommenterer min kronikk i Aftenposten 23. oktober med tittelen «Minst 150 jøder ble innlagt på sykehus for å skjules for nazistene».

I sitt innlegg hevder Smith at jeg «glemmer» å omtale at jøder i Nord-Norge ble arrestert allerede i juni 1941. Jeg vil nå bare presisere at jeg ikke «glemmer» å omtale disse arrestasjonene. Det var bare ikke dette som var mitt tema i kronikken.

For øvrig er jeg enig med Smith i at arrestasjonene av jøder i Nord-Norge i juni 1941 med internering i Sydspissen leir og senere deportasjon ikke må glemmes.

Kåre Olsen, historiker