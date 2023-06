2000 sider med kostholdsråd. Det er symptomatisk for samfunnet vi lever i.

Når vi mister fokuset på at mat også skal gi oss glede, beveger vi oss mot et samfunn som er mer utsatt for spiseforstyrrelser, skriver innleggsforfatterne.

Som samfunn er vi i ferd med å forskyve normalitetsbegrepet når det gjelder mat. Vi er bekymret for denne utviklingen.

28.06.2023

I forrige uke ble de nye nordiske kostholdsrådene offentliggjort. Innsatsen som er lagt ned i dette arbeidet, er uten sidestykke.

Mandatet var å besvare det avgjørende spørsmålet: Hva bør vi spise for å ivareta vår egen helse og planetens helse?

Svaret på dette komplekse spørsmålet ble nedfelt i en rapport. Ifølge flere medier skal den fulle rapporten være på hele 2000 sider. Nå starter arbeidet med å omdanne disse rådene til norske forhold og også med å formidle det nye kunnskapsgrunnlaget ut.

Som forskere og behandlere innenfor spiseforstyrrelser synes vi en rapport på 2000 sider er symptomatisk for samfunnet vi lever i.

Hva ønsker vi egentlig å oppnå?

Vi har forståelse for at det er behov for et kunnskapsgrunnlag, men vi er skeptiske til hvordan og for hvem denne rapporten kan være til nytte.

For hva ønsker vi egentlig å oppnå når disse kostholdsrådene blir lansert i Norge?

Forventer vi at det skal utgjøre en forskjell når det gjelder overvekt? Hjerte- og karsykdommer?

Forventer vi at folk skal skynde seg hjem fra uteserveringene på Aker brygge fordi de anbefaler nøyaktig null glass vin i uken?

Spiseforstyrrelser har skutt i været

I disse dager, mens mediene flommer over med nyheter om denne rapporten, er det viktig ikke å miste fokus på noe som er like betydningsfullt – sunn mathelse.

Noen vil kanskje hevde at mathelse er naivt å snakke om i en tid der gjennomsnittsvekten øker i befolkningen og global oppvarming fortsatt er helaktuelt. Men vi må huske at samtidig som denne rapporten ble utarbeidet, har forekomsten av spiseforstyrrelser skutt i været.

Antallet overvektige øker, og mellom 20 prosent og 40 prosent av dem har en spiseforstyrrelse.

Vi sliter med maten. Vi strever med alltid å spise så sunt. Vi strever med å spise for mye. Og felles for mange er en betydelig mengde skam. Skam over ikke å «få til» maten. På toppen av det hele kommer dyrtiden og evige debatter rundt miljøvennlig mat.

Forskyve normalitetsbegrepet

For enkelte mennesker kan mat være det de tenker på store deler av sin våkne tid.

Tidligere ville dette blitt ansett som et faresignal for en spiseforstyrrelse. Nå tenker vi at personen bare er opptatt av å ta vare på kroppen sin.

Som samfunn er vi i ferd med å forskyve normalitetsbegrepet når det gjelder mat. Vi er bekymret for denne utviklingen.

Når man blir så opptatt av å ta vare på kroppen sin eller gå ned i vekt, vil det ofte være en slagside. For som alle har opplevd, er det umulig å gjøre alt riktig hele tiden.

Mat skal også gi glede

Vi tror ikke at intensjonen til arbeidsgruppen bak rapporten har vært at vi som enkeltpersoner skal følge alle disse sidene med råd. Men vi tror den sender et signal til befolkningen om at sunn mat er vanskelig og komplisert – og det er problematisk.

Når vi mister fokuset på at mat også skal gi oss glede, beveger vi oss mot et samfunn som er mer utsatt for spiseforstyrrelser.

Flerfoldige sider med kostholdsråd kan ikke løse overvektsproblemer som har sin opprinnelse i ensomhet og skam fra nettopp ikke å klare å følge flerfoldige sider med kostholdsråd.

Dette er trolig heller ikke hensikten, men det er likevel mulig at rapporten i beste fall kan gi befolkningen usikkerhet rundt mat og i verste fall skam. Og et sted midt imellom, kanskje en irritasjon over at det på de fleste punkter sparkes inn vidåpne dører.

De fleste tenker ikke at vin er supersunt. Eller at sjokoladen de kjøper på vei hjem fra jobb for å få energi til den sjette sommeravslutningen den uken, er helsefremmende.

Ekte sunn mathelse

I hverdagen er det for de fleste en balansegang mellom sunne dager og dager med raskere alternativer (som ofte inneholder kritisert ultraprosessert mat). Dette er helt normalt.

La dette innlegget være en motvekt til ideen om det perfekte kostholdet. Som med alt annet kreves det en balanse og en tanke om godt nok.

Psykiateren Ingvard Wilhelmsen sier ganske treffende: «Livet er et usikkert prosjekt.» Du kan følge alle disse rådene og likevel bli rammet av kreft. Vi får ikke vaksinert oss fullt ut mot selve livet.

«Selvmedfølelse utgjør ofte den manglende faktoren for å oppnå helsefremmende spisevaner», lyder overskriften på en sak.

Forskningen på selvmedfølelse viser at en tilgivende og forståelsesfull holdning til seg selv fremmer et ønske om å ta vare på egen helse, inkludert å spise godt.

Merk dere ordet godt. Ikke perfekt, ikke sunt, men godt.

En pasient som var i ferd med å bli frisk fra en spiseforstyrrelse, reflekterte en gang over livet sitt og hva hun ønsket skulle stå på gravsteinen.

Med litt humor foreslo hun «Var i alle fall slank». Hun sa det kunne ha beskrevet hvor altoverskyggende sykdommen hadde vært.

La det være en påminnelse om at det å ha et avslappet, balansert og fritt forhold til mat, ledsaget av en solid dose selvmedfølelse, kanskje er noe av det mest helsebringende vi kan få til i livet. Det er ekte sunn mathelse.