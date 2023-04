Derfor må fleksibel skolestart prøves ut

Nå til dags starter nesten alle barn (cirka 98 prosent) på skolen det året de fyller seks. Slik er for eksempel desemberbarna knappe fem og et halvt år ved skolestart, påpeker innleggsforfatterne.

Vi trenger sikker kunnskap.

I en kronikk i Aftenposten 14. april presenterer professor Ingunn Størksen, forsker Andreas Fidjeland og professor Mari Rege interessante funn fra en fersk randomisert, kontrollert studie (RCT). De rapporterer at veiledet lek i førskolen gir positive effekter på selvregulering og tallforståelse, særlig blant gutter.

Dersom resultatene lar seg replisere og oppskalere, er dette svært positivt.

Stoltenbergutvalget foreslo å styrke de lekbaserte læringsaktivitetene for femåringer som ett av flere tiltak for å bedre overgangen fra barnehage til skole. Det er forbilledlig at forskerne har testet ut et slikt program i en RCT.

Utvikler seg i ulikt tempo

Kronikkforfatterne skriver at «guttene trenger mer fleksibel pedagogikk – ikke fleksibel skolestart». Det er underlig – for studien deres handler ikke om fleksibel skolestart.

Om lekbasert læring har positive effekter, utelukker det naturligvis ikke at også fleksibel skolestart kan ha det. Flere tiltak kan være nødvendig for å redusere kjønnsforskjeller i skolen.

Barn utvikler seg i ulikt tempo, selv med mer fleksibel pedagogikk.

Et rigid system kan gå ut over grupper som typisk klarer seg dårligere i skolen

Kronikkforfatterne vektlegger at barn bør få begynne i klasse med sine venner på samme alder. Samtidig viser vår forskning store kjønnsforskjeller i evnen til sosial lek.

For en del barn vil vennene de leker mest med, være yngre eller eldre. Og flere gutter enn jenter leker trolig best med litt yngre barn.

Tidlig skolestart påvirker livet

I et «working paper» – det vil si en foreløpig vitenskapelig artikkel – undersøker vi effekter av skolepsykologiske kontorer som utførte modenhetstesting før skolestart.

På 1950-, 1960- og 1970-tallet var dette vanlig. Det medførte at flere elever som var født sent på året, utsatte skolestarten med ett år. Utsatt skolestart ble anbefalt for barn som var såkalt umodne for alderen. Dette gjaldt flest gutter og barn født sent på året. På slutten av 1970-tallet og på 1980-tallet ble praksisen mer restriktiv.

Nå til dags starter nesten alle barn (cirka 98 prosent) på skolen det året de fyller seks. Slik er for eksempel desemberbarna knappe fem og et halvt år ved skolestart.

Vår studie viser effektene av dette.

Som voksne var det høyere inntekt blant barn som ble født om høsten, dersom de var dekket av et skolepsykologisk kontor ved alder for skolestart. På den andre siden oppnådde menn kortere utdanning (cirka ett år kortere for hver fjerde mann) etter at man strammet inn, og så godt som alle begynte på skolen etter årstallet de er født i. Effektene var størst blant barn fra familier med lav inntekt.

Ønsker systematisk utprøving

Ut fra denne studien kan det se ut til at et rigid system for skolestart kan gå ut over grupper som typisk klarer seg dårligere i skolen.

Det er uvisst akkurat hvilke effekter en gjeninnføring av modenhetstesting og fleksibel skolestart ville hatt i dagens samfunn. Men mange andre land – for eksempel Danmark og Nederland – har større fleksibilitet i skolen. Samtidig oppnår de mindre kjønnsforskjeller i grunnleggende ferdigheter.

Vi tror derfor at en større fleksibilitet i tidspunkt for skolestart kan være positivt, og vi ønsker en systematisk utprøving for å få sikker kunnskap om dette.